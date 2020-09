CONBASF REALIZA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE PROJETO ESPECIAIS

14/09/20 - 15:10:03

No dia 04 de setembro, estiveram reunidos na sede do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF), o superintendente Mario Rosa de Albuquerque; o engenheiro Mecânico Lucas Santana e o proprietário da empresa CJ Tornearia e Soldas localizada em Propriá-SE, Cleomadson Lima Pinheiro.

A pauta da reunião foi discutir custos de execução dos projetos desenvolvidos pela equipe de engenharia do CONBASF. Esses equipamentos serão voltados para o processamento de materiais recicláveis e compostagem dos resíduos orgânicos.

Na ocasião foram apresentados e discutidos os projetos dos seguintes equipamentos: esteira mecanizada de triagem, carrinhos de coleta de tração humana (podendo ser também por bicicleta ou moto), trituradores de plástico e de vidro, peneira rotativa de material orgânico, lavadora de material pet triturado, amassador de latas e pet (a serem instalados nos carrinhos de coleta) e prensa hidráulica.

De acordo com Mário Rosa de Albuquerque, “o desenvolvimento de projetos locais, tornou-se necessário assim, em função da necessidade de equiparmos as centrais e cooperativas com baixo custo de investimento. Os consórcios têm dificuldade em conseguir recursos financeiros para compra destes equipamento, pois além de serem caros, são fabricados no eixo centro-sul do país, com o frete maior que o preço dos equipamentos fabricados localmente.

Todos os equipamentos seguem as normas técnicas vigentes e têm seus projetos registrados no CREA. Estamos em fase de fabricação de nossa quarta esteira de triagem e, em breve, começaremos a fabricação dos demais equipamentos”, comemorou.

Fonte e foto Ascom /CONBASF