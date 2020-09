Covid-19 oscila para cima em Sergipe e registra 213 novos casos, com sete óbitos

14/09/20 - 20:59:37

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta segunda-feira (14), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 213 casos e sete novos óbitos. Em Sergipe, 75.046 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.956 morreram. Todos os sete óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 68.746 pacientes foram curados.

Duas mortes são de Aracaju, ambas de homens: de 61 anos, com hipertensão e diabetes; e de 84 anos, com doenças cardiovascular e neurológica crônicas. Os demais óbitos são: mulher, 22 anos, de Aquidabã, com cardiopatia; homens, de 79 anos, com doenças cardiovascular, hepática crônica e renal crônica, e 66 anos, com diabetes, hipertensão e cardiopatia, ambos de Itaporanga; mulher, 48 anos, de Moita Bonita, com doença cardiovascular crônica; e homem, 78 anos, de Japaratuba, com hipertensão.

Foram realizados 158.328 exames e 83.282 foram negativados. Estão internados 224 pacientes, sendo 94 em leitos de UTI (68 na rede pública, sendo 68 adultas e 0 pediátricas; e 26 na rede privada, sendo 24 adultas e 2 pediátricas) e 130 em leitos clínicos (102 na rede pública e 28 na rede privada). São investigados mais 13 óbitos. Ainda aguardam resultado 314 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.