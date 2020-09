Cristiano Marinho, apoiador de Fábio Henrique, se retrata e pede desculpas

14/09/20 - 14:40:06

Cristiano Marinho, apoiador de Fábio Henrique em Socorro, se retrata e pede desculpas por ter publicado inverdades sobre o Secretario de Comunicação Carlos Ferreira

Justiça também aplicou pena pecuniária.

Não é novidade pra ninguém em Sergipe, a campanha de calúnia e difamação que vem sendo encetada nas redes sociais, contra o secretário de Comunicação de Nossa Senhora do Socorro, jornalista e radialista, Carlos Ferreira. Desde janeiro, quando assumiu o cargo, apoiadores do deputado federal Fábio Henrique e do deputado estadual, Samuel Carvalho, atacam Ferreira e sua família. O que eles não esperavam era a judicialização destes ataques, através do advogado Pedro Alex. O primeiro a enfrentar a justiça, foi o aliado de Fábio, Cristiano Marinho, responsável por várias postagens em grupos de watszhap, falando inverdades sobre o profissional de imprensa.

Em uma delas, Cristiano divulgou um áudio, resultado de uma gravação clandestina, que inclusive é objeto de ação, na Comarca de Itabaiana. Durante audiência, via internet, a justiça, com a concordância do secretário, determinou a retratação pública, através da qua, l o cabo eleitoral, pede desculpas a Carlos Ferreira, sua família e reconhece que fez publicação inverídica.

Além da retratação, Cristiano Marinho também pagará uma indenização, em dinheiro, cujo valor será dirigida a instituições filantrópicas de Socorro, conforme, sugestão de Ferreira.

O secretario informou que várias outras ações já foram ajuizadas, e todos que lhe atacam com mentiras serão levadas às barras da justiça e terão que pagar pelos crimes que estão cometendo.

Da assessoria