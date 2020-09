Edvaldo: a reconstrução e a transformação de Aracaju são credenciais pra disputar reeleição

14/09/20 - 09:45:21

O prefeito Edvaldo Nogueira afirmou, na manhã desta segunda-feira, 14, em entrevista à rádio Fan FM, que o trabalho desenvolvido por sua gestão em Aracaju é o elemento principal para que ele tenha sido oficializado pelo PDT e pelos partidos aliados candidato à reeleição. Ele disputará as eleições deste ano tendo a delegada Katarina Feitoza como companheira de chapa, na condição de candidata a vice-prefeita, pela coligação “Pela Vida, pela Cidade” e conta com o apoio de nove partidos.

“Participei, com muita alegria, das convenções na quinta, sexta e no sábado. Tomamos as precauções necessárias em virtude da pandemia, mas foi possível realizar uma bela caminhada pelos partidos que apoiam a minha candidatura. E este apoio é resultado do reconhecimento do trabalho que realizamos em Aracaju. Reconstruímos a cidade, realizamos obras de saneamento e pavimentação nos bairros mais carentes e obras de infraestrutura que estão transformando a vida das pessoas para melhor, de maneira muito efetiva. Enfrentamos a pandemia do coronavírus com responsabilidade, evitando a desassistência, de modo que são muitas as conquistas alcançadas pelos aracajuanos nos últimos três anos e oito meses, e por isso sou candidato à reeleição”, afirmou.

Na entrevista, Edvaldo relacionou as obras que desenvolveu ao longo de seu atual mandato, destacando a recuperação completa dos corredores de transporte, o programa de recapeamento das principais avenidas da cidade, a revitalização da avenida Euclides Figueiredo, o Centro de Esporte do conjunto Bugio, as obras de infraestrutura no Moema Mary, Marivan, 17 de Março, Coqueiral, Jardim Bahia, Rosa do Sul, Japãozinho, Atalaia, Coroa do Meio, Paraíso do Sul, Joel Nascimento, entre outras localidades, além da reforma de escolas e unidades de saúde.

O prefeito também citou ações que facilitam a vida do cidadão no acesso aos serviços municipais, como a implantação da matrícula online nas escolas; o portal da saúde e o prontuário eletrônico; a semaforização inteligente; o Aju Inteligente, através do qual mais de 1 mil serviços públicos podem ser solicitados pela internet, além do MonitorAju, voltado para o monitoramento dos pacientes com coronavírus, e o ClimAju, de acompanhamento da situação do tempo na cidade.

“É com a tranquilidade de quem realiza, de quem cumpre o que promete, que posso falar aos aracajuanos. Mesmo em períodos difíceis, fizemos muito pela cidade, muito mais do que prometemos na última campanha. Com disposição, capacidade administrativa, experiência, trabalho e planejamento, foi possível retomar obras que estavam paralisadas e iniciar novos projetos. Conquistamos mais de R$ 800 milhões para a cidade, que estão sendo bem utilizados na transformação de Aracaju, uma vez que 70% destes recursos estão sendo investidos nas áreas que mais precisam”, disse.

Política transformadora

Neste sentido, Edvaldo fez uma defesa enfática da importância da política na transformação da vida das pessoas. “Há uma tendência no país de discriminarem a política, tentando diminuir sua relevância. Mas a política é a atividade mais importante, pois é através dela que transformações são feitas. É pelo processo democrático, que podemos mudar a realidade. É através da política que desenvolvemos projetos no campo social, no transporte, na moradia, na saúde e na educação. É a política que determina o sentido e o desenvolvimento das cidades, dos Estados e das nações. É por isso, que deixei a Medicina para me dedicar a política, pois entendi que seria o instrumento mais eficiente para melhorar a vida das pessoas”, argumentou.

Edvaldo disputará a reeleição com o apoio de nove partidos: PDT, PSD, Republicanos, Progressistas, MDB, PV, PCdoB, PSC e Solidariedade. Filiado ao PDT, o prefeito terá como vice na disputa a delegada Katarina Feitosa, do PSD. No último sábado, 12, Edvaldo e Katarina participaram de seis convenções – do PCdoB, PV, Progressistas, MDB, PSD e PSD.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes