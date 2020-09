GOVERNO DO ESTADO PUBLICA PROTOCOLO PARA EVENTOS DRIVE-IN EM SERGIPE

14/09/20 - 07:51:28

O Governo do estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (14) o protocolo sanitário para funcionamento de eventos realizados por meio de drive in – em que o público fica dentro do carro.

As atividades podem ser iniciadas a partir de hoje e contemplam shows musicais, concertos, apresentações teatrais e circenses, exibições cinematográficas e outras envolvendo o audiovisual.

fica autorizada a realização de eventos e atividades na modalidade drive-in que contempla as seguintes espécies de apresentação: shows musicais, concertos, apresentações teatrais, atividades circenses, exibições cinematográficas e demais atividades artísticas envolvendo áudio visual. A capacidade máxima de veículos que poderão adentrar na área específica de acesso à apresentação deverá ser regulamentada pelas autoridades municipais. Dentre outras exigências, deve ser mantida uma distância mínima de 1,5 m entre os carros, a qual deverá estar devidamente sinalizada.

Ficam determinadas as seguintes exigências:

A compra de ingressos deve ser feita, obrigatoriamente, de forma on-line;

A venda de alimentos deve feita de forma a priorizar cartão de crédito/débito. Apenas uma pessoa do carro deve receber o material, devidamente embalado, pela janela do carro.A venda de bebidas alcoólicas não será permitida;

Deve ser mantida uma distância mínima de 1,5 m entre os carros;

A ocupação dos veículos será limitada a quatro pessoas, ainda que da mesma família. Todos devem utilizar máscaras;

Nas caminhonetes não será permitido o acesso às carrocerias;

Nos carros conversíveis, a capota deverá estar levantada o tempo todo;

Não serão permitidos ônibus, micro-ônibus, caminhões, motos, bicicletas, motonetas, patinetes e afins;

A abertura das portas dos carros deverá ocorrer apenas para idas ao banheiro;

A organização do evento deve disponibilizar banheiros com tapetes sanitizantes nas saídas. A quantidade de banheiros levará em consideração o total de veículos e pessoas no espaço. O organizador também deve disponibilizar uma fila virtual para utilização dessas áreas, evitando aglomerações;

Artistas e palestrantes não devem ter contato com o público. O uso do microfone deve ser individualizado;

A temperatura de todos os presentes no local devem ser aferidas. Se constatada que está acima de 37,5 °C, o acesso à área deve ser impossibilitado;

Os protocolos sanitários devem ser sinalizados em todos os espaços; também devem ser seguidos durante a montagem e desmontagem da estrutura.