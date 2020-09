HOMEM DE 42 ANOS É PRESO COM COCAÍNA E SETE MIL CÁPSULAS EM ESTÂNCIA

14/09/20 - 05:17:09

Policiais Civis da Delegacia Regional de Estância realizaram, no final da tarde do sábado (12), a prisão em flagrante de um homem de 42 anos. A prisão aconteceu no Conjunto Paulo Amaral, em Estância.

Com o suspeito foram encontradas sete mil cápsulas utilizadas para acondicionar cocaína (microtubos), onze cápsulas contendo cocaína em seu interior já preparadas para venda, além de cerca de 1,5 kg de cocaína, ainda não distribuída nos microtubos.

O suspeito já vinha sendo investigado há vários dias pela equipe de captura da Delegacia Regional, tendo, no final da tarde do sábado, obtido êxito em sua prisão. No interrogatório, o suspeito negou vender cocaína, afirmando que trabalhava vendendo cápsulas para outros traficarem.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Plantonista, onde foi lavrado o respectivo flagrante. O preso será encaminhado para unidade policial da capital, de onde será recambiado para estabelecimento prisional do estado.

Com informações da SSP/SE