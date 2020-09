Instituto Identificação disponibiliza formulário de atendimento

Instituto de Identificação disponibiliza formulário de atendimento

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) disponibilizou um canal de atendimento ao cidadão para a retirada de dúvidas sobre os serviços da instituição. Por meio do site da Secretaria da Segurança Pública, é possível entrar em contato, diretamente com o IICM, e sanar dúvidas como às referentes à emissão da nova carteira de identidade. A solicitação do novo RG é feita, exclusivamente, pelo site da SSP.

O diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, explicou sobre o funcionamento do formúlario disponibilizado pelo site da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Por meio da plataforma, diante do novo sistema de atendimento ao cidadão com relação à nova carteira de identidade, o cidadão tira dúvidas sobre o atendimento do IICM.

“É um formulário de fale conosco para o cidadão que tem dúvidas sobre a emissão da carteira de identidade e outros serviços do Instituto de Identificação. É um canal direto e mais fácil para o cidadão interagir com a instituição, mandando dúvidas e perguntas, para que possamos respondê-las. Então, esse fale conosco é para podermos responder ao cidadão antes do atendimento”, destacou.

As dúvidas podem ser sanadas pelo endereço www.ssp.se.gov.br/Servicos/FaleConosco