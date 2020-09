Jony Marcos e Republicanos reforçam apoio à chapa de Adilson Júnior e Betão do Povo

14/09/20 - 08:36:56

O presidente do Republicanos em Sergipe e ex-deputado Federal, pastor Jony Marcos, esteve presente na Convenção do PSD em São Cristóvão, no último sábado (12), e destacou a confiança depositada por todo o agrupamento na chapa Adilson Júnior e Betão do Povo.

“Assumimos este compromisso porque acreditamos no momento de mudança e de transformação que São Cristóvão tanto precisa, com uma administração mais criativa e atenta aos anseios da população principalmente com relação ao turismo, melhoria da qualidade de vida e geração de emprego e renda para a população”. Saudando os candidatos a vereador pelo Republicanos, o pastor Jony Marcos destacou o papel fundamental de cada um para o engrandecimento da coligação majoritária com a qualidade que cada um tem e representa, além de ser um time forte e destemido.

“Tenho certeza que Adilson Júnior e Betão farão cumprir suas palavras com o povo de São Cristóvão que tanto merece, com a vontade de fazer o bem por esta Cidade que é colada com Aracaju mas que ainda não provou do desenvolvimento e da prosperidade que merecia, dado a sua importância, como a primeira capital do Estado e que foi ficando para trás, ao longo dos tempos, por conta da má administração”, frisou.

Da assessoria