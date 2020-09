Orquestra Sinfônica de Sergipe abre inscrições para violinista-tutti

As avaliações ocorrerão no formato virtual, por meio de análise curricular e vídeos (audições).

Estão abertas até o dia 7 de outubro, as inscrições para preenchimento de uma posição de ‘Violinista-tutti’ da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse). O Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), torna público o processo seletivo, cuja vaga oferece a remuneração de R$ 2.800,00 com direito a férias e décimo terceiro salário.

Os interessados deverão solicitar a ficha de inscrição para a produção da Orsse, exclusivamente pelo e-mail [email protected]. As avaliações ocorrerão no formato virtual, por meio de análise curricular e vídeos (audições).

“O desempenho, bem como o currículo de cada candidato, serão analisados pelos membros da banca avaliadora que indicarão se o candidato correspondeu aos critérios estabelecidos para o preenchimento de vaga. A divulgação do resultado deverá acontecer até o dia 13 de outubro e disponibilizada nas páginas oficiais da Fundação, programação da Aperipê e redes sociais da Orsse”, afirma a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Peças exigidas:

Envio de mídia com o 1º Movimento, com cadência, de um dos concertos de Mozart (número 3, 4 ou 5), e outra com os seguintes excertos gravados, sem interrupção: