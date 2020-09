PC ALERTA SOBRE SUPOSTO RECRUTAMENTO E PRÉ-ALISTAMENTO MILITAR

14/09/20 - 13:03:24

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) recebeu denúncias sobre um suposto pré-alistamento e recrutamento militar que ocorreria nesse domingo, 13, em Aracaju. As equipes foram ao local, verificaram a existência de aglomeração e autuaram a empresa responsável pelo chamamento por descumprimento ao decreto governamental que tem como objetivo a redução dos riscos de contágio pela Covid-19. A Polícia Civil destaca que somente o Exército é o responsável pelo alistamento. O inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Defraudações para averiguar a situação do curso.

A diretora do Depatri, delegada Viviane Pessoa, explicou o que foi verificado pelas equipes da Polícia Civil no local. “Havia uma grande aglomeração. Diversos adolescentes acompanhados dos pais para fazer esse pré-alistamento. Nós esclarecemos que somente o Exército faz o pré-alistamento e o alistamento, em suas bases e de forma gratuita. No caso do posto de oficial, somente há a seleção através de concurso público, que é aberto em todo o país, com edital, taxas e datas pré-definidos”, alertou.

Viviane Pessoa detalhou que a divulgação que ocorreu foi feita por uma empresa e que se tratava de um curso. “Estamos investigando se realmente é um curso regular ou não. As pessoas devem sempre checar se existe grade curricular, carga horária, quadro de professores, assim como o valor inicial e o final que será pago. O curso jamais vai garantir vaga, pois para ingressar no Exército, como oficial, é através de concurso público”, reiterou.

A delegada Suirá Paim esclareceu que, com relação à formatação do curso, foi instaurado procedimento investigativo na Delegacia de Defraudações para apurar a regularidade ou não. “Nós autuamos pois se formou uma grande aglomeração, colocando as pessoas em risco durante a pandemia. Com relação à formatação do curso, estamos apurando a regularidade ou não. O chamamento colocou as pessoas em dúvida. E, nesse momento, a Polícia Civil precisou atuar”, complementou Viviane Pessoa.

As dúvidas em relação às seleções realizadas pelo Exército devem ser sanadas junto à própria instituição, conforme orientou Viviane Pessoa. “Qualquer dúvida que o cidadão tenha sobre como ingressar nos quadros do Exército, deverá tirar com o próprio 28º Batalhão de Caçadores (28º BC). Fica esse alerta para a população. O Depatri, pela Delegacia de Defraudações, está à disposição para tirar qualquer dúvida e para apurar qualquer ilícito”, pontuou.

Fonte e foto SSP