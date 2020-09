PMB CONFIRMA CANDIDATURA DE JURACI NUNES E ALDA NA CAPITAL SERGIPANA

14/09/20 - 13:41:07

Na manhã desta segunda-feira, 14, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) realizou a convenção para concretizar a candidatura de Juraci Nunes a prefeito da capital sergipana. Compondo a chapa, como candidata a vice-prefeita, está Alda, uma grande liderança do Santa Maria e uma grande mulher.

“O Santa Maria é um dos bairros mais carentes de Aracaju e que terá toda nossa atenção. Através desta convenção, o bairro ganhou uma forte representante”, destacou Juraci.

Para Eudes, Presidente Municipal do PMB, está é a oportunidade de inovação na administração aracajuana.

“Quero parabenizar a todos que fazem parte do PMB e dizer que estou muito feliz porque o que estamos enxergando aqui é a criação, o surgimento do novo de verdade, uma luz no fim do túnel de uma campanha que não vai ser pautada em violência, em agressões, porque o novo não usa artifícios velhos. É uma campanha onde nós vamos estar, de fato, fazendo propostas que venham mudar a realidade do povo de Aracaju, que nós amamos tanto”.

Ainda segundo o presidente, a chapa formada por Juraci, candidato mais jovem de Aracaju, e Alda, representatividade feminina, é motivo de satisfação e honra.

“Eu avalio isso como uma grande vitória, porque o povo tem procurado jovens na política. Ainda mais, um jovem de conduta ilibada, muito equilibrado, embora seja o candidato mais jovem, é muito experiente, politicamente falando. Quanto a vice, essa mulher que compõe a chapa, é de uma importância muito grande, porque ela é uma representante direta do povo, uma amiga do Bairro Santa Maria, representa o bairro e representa Aracaju, enfim, é uma pessoa que sabe na pele o que o cidadão precisa e é disso precisamos, do novo e do povo no poder”, enfatizou.

Propostas da Chapa

Referindo-se às propostas de governo, Juraci Nunes demonstrou entusiasmo e relatou alguns de seus planos para essa possível caminhada.

“Nossa proposta está alicerçada em três eixos prioritários: retomar a geração de empregos que Aracaju tem perdido nos últimos tempos, especialmente em função das questões macroeconômicas. Temos hoje muita mão de obra qualificada e subutilizada no mercado informal de trabalho. Focaremos também na ampliação da rede de assistência à saúde. Que devido ao encolhimento da economia, o sistema único de saúde passou a absorver um maior número pessoas, hoje a cobertura dos agentes de saúde da família está em torno de 60% da população, quero ampliar isso até pelo menos 75% da população e a outra grande área é a educação. Precisamos melhorar o aprendizado dos jovens, desde de 2009 não atingimos as metas do IDEB com os estudantes dos anos finais, do sexto ao nono ano, em 2018, 33% desses estudantes estavam com atraso escolar de pelo menos dois anos e sem acesso adequado à educação, nós reproduzimos os ciclos de desigualdades. Então, nossa candidatura tem como objetivo atuar nos problemas reais da nossa população e assim fazer de Aracaju um exemplo para todo o Brasil”, relatou.

Ainda sobre a educação, Eudes fez questão de detalhar um dos planos que fazem parte dos citados por Juraci, ao qual, prioriza os jovens.

“Uma de nossas propostas é trazer para dentro da grande curricular dos jovens do município de Aracaju o curso de informática, vamos trazer para os três últimos anos da formação dos jovens, para que eles possam sair capacitados da escola pública e enfrentar o mercado de trabalho, que está cada dia mais informatizado e que a tecnologia tomou parte do mundo, para que, realmente, estes jovens tenham oportunidades, tenham a condição de disputar um mercado de trabalho como qualquer pessoa que tenha condições de pagar uma escola particular e cursos”, finalizou.

