PTB REALIZA CONVENÇÃO E HOMOLOGA NOME DE RODRIGO VALADARES A PREFEITO

14/09/20 - 19:49:36

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) realizou nesta segunda-feira (14) a convenção para as eleições municipais e homologou o nome do deputado estadual Valadares Filho para prefeito de Aracaju, tendo como vice a missionária Maria Vamília (PSL). A convenção teve participação apenas dos convencionais, com transmissão ao vivo pelas redes e grupos sociais.

Em seu discurso, Rodrigo Valadares considerou que sua candidatura é uma “opção para o eleitorado de direita, para o eleitorado conservador e para o eleitorado Bolsonarista, de mostrar que em Sergipe não é um Estado rendido à esquerda e é essa a nossa proposta e a nossa missão”.

O deputado estadual Rodrigo Valadares diz que pretende fazer “a mudança de verdade, uma mudança à direita, alinhada com o nosso presidente Bolsonaro e aliada com o Planalto para que Aracaju possa viver a transformação e o avanço que o Brasil vem vivendo.”.

Nomeada de Frente Conservadora, a aliança será formada por quatro partidos, PTB, PSL, Patriotas e PMN, os quais, opõem-se de maneira frontal ao projeto da esquerda. Para Rodrigo Valadares, “esta é uma ótima opção para o eleitorado conservador, que defende as ideias de direita”.