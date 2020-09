Secretaria de Estado da Inclusão abre PSS para contratação temporária

Profissionais atuarão nos programas do Sistema Único de Assistência Social e ações voltadas à mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19

Para fortalecer as equipes que atuam nos programas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e nas ações de mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19, junto aos municípios e populações vulneráveis, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) abriu edital para contratação emergencial e temporária de assistentes sociais e psicólogos. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) está sendo conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e o edital de abertura detalha o procedimento para a seleção, por análise de currículo, de cinco profissionais para exercer a função de Assistente Social e dois para o cargo de Psicólogo, além de cadastro de reserva. As inscrições ficarão abertas das 9h desta quinta-feira (17 de setembro) até as 17h da sexta-feira (18), na aba “Concursos” do site www.sead.se.gov.br.

Para concorrer, o candidato precisa ter nível superior na área pretendida e registro no respectivo Conselho de Classe, e não pertencer ao grupo de risco para COVID-19 e outras síndromes gripais de orientação do Ministério da Saúde. A jornada de trabalho terá 30 horas semanais, com remuneração de R$ 1.673,04, e a contratação terá duração de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período. Considerando-se o número de vagas para cada função, são reservadas 20% para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para candidatos afrodescendentes que se autodeclararem na inscrição. A seleção consistirá na avaliação dos títulos submetidos pelo candidato durante o processo de inscrição online.

De acordo com a secretária de Estado da Inclusão Social, Leda Lúcia Couto, a pandemia tem aprofundado a vulnerabilidade de milhares de famílias, que têm buscado apoio no Sistema Único de Assistência Social. “Isso gera um aumento de demanda relacionada aos serviços já existentes, e tantos outros que precisamos iniciar com o advento da Covid-19. Então, trata-se de uma ação estratégica, autorizada pelo governador Belivaldo Chagas a partir do entendimento de que é importante fortalecer as equipes estaduais nesse enfrentamento. Para tanto, serão aplicados recursos liberados pela Portaria 378 do Ministério da cidadania, para ações emergenciais de combate à Covid-19 na área da Assistência Social”, afirma a gestora.

A diretora de Assistência Social da Seias, Inácia Brito, também considera que a contratação dos profissionais é de fundamental importância neste momento excepcional, em que a crise sanitária gera uma crise econômica sem precedentes, que agrava ainda mais a crise social existente em todo o país. “Contando com mais profissionais no quadro, buscamos garantir o aprimoramento dos serviços ofertados à população e do apoio técnico já prestado pela Secretaria Estadual aos municípios, além do planejamento das novas ações que estão sempre acontecendo para auxiliar às populações vulneráveis”, pontua.

Os candidatos excedentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser convocados, caso surjam novas vagas para os cargos previstos, durante o prazo de vigência da seleção – que terá validade de um ano, a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Os candidatos deverão acompanhar o andamento do processo seletivo através do site oficial da Secretaria de Estado da Administração (www.sead.se.gov.br). Para se inscrever, o candidato deverá acessar a aba “Concursos” no portal , onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição, bem como o upload da documentação.