SIMÃO DIAS: ESPECIALISTAS ANALISAM PESQUISA COM AMOSTRA DE CONVENIÊNCIA

14/09/20 - 16:32:50

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) registrou no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) uma pesquisa através do “Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino” com o número SE-08290/2020. Nesta segunda-feira (13) o partido divulgou um resultado que não condiz com o cenário polarizado de Simão Dias entre o candidato dos Valadares e o a candidatura apoiada pelo atual prefeito Marival Santana e do Governador Belivaldo Chagas.

Ao analisar a metodologia das amostras estatísticas, um ponto chama a atenção: a amostra por conveniência. Geralmente essa “conveniência” representa uma maior facilidade operacional e baixo custo de amostragem, porém tem como consequência a incapacidade de fazer afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população.

As limitações desse tipo de amostragem são óbvias. Os resultados de uma amostra por conveniência não irá traduzir a opinião em relação à população total. Em artigo sobre Tipos de Amostragens, Matheus Dias, Economista pela Universidade Federal de Viçosa e fundador do Instituto OPUS, especialista em pesquisas de opinião pública, mercado e cliente oculto, define que amostra por conveniência, aplicada em pesquisas eleitorais, pode gerar um resultado enviesado”.

A amostra por conveniência, como o próprio nome já sugere, é um tipo de amostra que não exige tanto critério na pré-seleção do público a ser pesquisado. O universo da pesquisa não precisa estar totalmente definido para que essa seja efetuada.

Para o especialista, o principal inconveniente é a falta de representatividade. A amostra por conveniência pode representar um desvio sistemático em relação à população total, produzindo resultados distorcidos.

é á – Em 20 de agosto deste ano, o pré-candidato a prefeito no município de Lagarto, Sérgio Reis (MDB), denunciou o “Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino”, após averiguar que o endereço disponibilizado pela instituição como rua Virgulino S da Silva, número 277, Salgado, não existia.