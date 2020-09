Universitários desenvolvem ação online na Casa Irmã Santa Dulce em Itabaiana

A pandemia do novo coronavírus fez com que docentes e estudantes se reinventassem em suas práticas. E foi, a partir de uma nova visão para a realização de intervenções de forma on-line, que acadêmicos do curso de Educação Física na modalidade de Educação a Distância – EaD – realizaram o estágio supervisionado na Casa Irmã Santa Dulce, em Itabaiana. A entidade atende idosos com diversos tipos de comprometimentos.

“Entre os objetivos do estágio estão o de apropriar-se de conhecimentos teóricos e práticos sobre a realidade de instituições de saúde, tanto pública quanto particulares, como hospitais, clínicas, projetos e programas relacionados à intervenção de Educação Física com exercício físico para a melhoria e manutenção da saúde”, explica o professor Antenor Neto, coordenador do curso de Educação Física EaD.

“Com isso, o estágio promove diversos objetivos de aprendizagem, como o de compreender a integração do aluno com a realidade social, econômica e profissional da sua área de intervenção, além de estimular o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a avaliação de atividades profissionais realizadas em instituições de saúde pública e particulares”, acrescenta o docente.

“Com a pandemia, nós precisamos repensar o estágio de uma forma que o aluno conseguisse se manter dentro do ambiente profissional, porque o princípio da disciplina é de aproximar o acadêmico do campo profissional”, salienta Antenor.

Por meio da plataforma do Google Meet, os acadêmicos fizeram a interação e aplicaram o plano de aula com os atendidos pela Casa Irmã Dulce, enquanto um profissional de Educação Física da entidade acompanhava e orientava de forma presencial.

“À medida que as atividades propostas foram se desenvolvendo, vi o quanto poderia tirar de aprendizado. Desde a interação com o ambiente, o meio de trabalho, tivemos o contato com um profissional e realizamos uma entrevista, enfim, foi de suma importância. Realizamos três intervenções on-line e conseguimos dialogar com o público-alvo”, enfatiza o acadêmico Josafá Luiz dos Santos.

“O estágio serve de preparação para o que vamos encontrar pela frente em nossa atuação profissional. São desafios que a nossa área de trabalho proporciona. Foi uma experiência bastante enriquecedora. Nós temos uma grade curricular que nos prepara para nossa atuação, e os estágios são uma preparação de realidade, realidade de trabalho”, finaliza o acadêmico. Além de Josafá, os estudantes Antistene Silva e Nicolly Vieira também participaram da intervenção.

O estágio contou com a supervisão do professor Clésio Andrade.

