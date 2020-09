Belivaldo: população deve se precaver porque o virus pode voltar e fechar tudo de novo

15/09/20 - 14:59:57

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse ao deputado Gilmar Carvalho (PSC) que a partir desta terça-feira (15), os clubes sociais, esportivos e similares estão autorizados a funcionar, seguindo os protocolos estabelecidos pela fase verde do Plano de Retomada da Economia de Sergipe, além de situação epidemiológica do estado e as ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

Segundo Belival Chagas, já na segunda-feira (14) foram liberadas a Administração Pública não essencial com 50 %, as aulas presenciais de cursos livres com 50 % e atividades na modalidade drive-in. As academias e restaurantes, templos e atividades religiosas, shoppings, galerias e centros comerciais, assim como empresas de call centers, ainda tiveram seu quantitativo ampliado.

– O Estado tem feito uma retomada econômica gradual e segura, disse belivaldo, admitindo que “estamos fazendo nossa parte, tentando colaborar, tentando ajudar, para que a gente retorne à normalidade. Por conta disso, estamos acompanhando os números, os gráficos, liberando e flexibilizando para que a vida volte à normalidade, mas sempre reforçando a necessidade da colaboração de todos”, disse o governador.

Belivaldo Chagas ainda repercutiu a informação de que o Estado registra a menor taxa de contágio pelo vírus no Brasil, de 0,69, de acordo o índice da Covid Analytics, calculado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Segundo ele, “o número efetivo de reprodução (Rt) é uma métrica chave, que representa a taxa de infectividade do vírus, ou seja, para quantas pessoas, em média, um indivíduo infectado transmite a doença”.

Para o governador Sergipe mantém aquela margem de segurança. E explica: “o tal de Rt, que mostra o índice de contaminação, o Estado estava em quase nível 5 e no momento estamos em 0,69. Tudo isso na margem de segurança, por isso que flexibilizamos. Não estamos ainda em risco de uma segunda onda, mas o vírus está aí e ainda não foi embora. Enquanto não tivermos a vacina, não dá para se sentir seguro”.

Para Belivaldo, “se a população sair de casa e não usar a máscara e não evitar a aglomeração, temos o risco de tudo voltar a acontecer e se tudo voltar em relação ao crescimento do vírus, obrigatoriamente, a gente va voltar a fechar e isso não será bom para ninguém. Por isso, peço a colaboração da população para usar máscara e sair o mínimo possível de casa”, reforçou.

Protocolos – Dando continuidade à fase verde do Plano de Retomada da Economia de Sergipe, os clubes sociais, esportivos e similares poderão funcionar de terça a domingo, sem restrição de horário de funcionamento, sendo obrigatório o fechamento às segundas para processo de desinfecção e o cumprimento das especificações da Resolução do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais(CTCAE).

O número de sócios dentro do estabelecimento deve ser de no máximo 50% de sua capacidade, não podendo exceder a quantidade de 1 sócio a cada 6 m². As academias, bares e restaurantes presentes nesses espaços deverão observar os protocolos específicos dos respectivos setores. E deverão permanecer fechadas: áreas de recreação para crianças, espaços de convivência, atividades culturais e realização de eventos. Aulas de lutas, danças e demais atividades físicas que exijam contato físico estão proibidas. Os protocolos publicados no Diário Oficial do Estado por meio de portaria da Secretaria de Estado da Saúde.