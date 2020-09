Conselho de Saúde faz a fiscalização mensal no Batalhão da Restauração

15/09/20 - 10:46:48

Nesta segunda-feira (14) o Batalhão da restauração recebeu equipe do Conselho de saúde e Assistência, do município de São Cristóvão, fez a fiscalização mensal do trabalho realizado pelo Batalhão da Restauração.

Os Conselhos de Assistência Social têm como principais atribuições no seu respectivo âmbito de atuação: deliberar e fiscalizar a execução da Política de Assistência Social e seu funcionamento; convocar e encaminhar as deliberações das conferências de assistência social; apreciar e aprovar o Plano da Assistência Social; apreciar e aprovar a proposta orçamentária dos recursos da assistência social a ser encaminhada ao Poder Legislativo; apreciar e aprovar a execução orçamentária e financeira do Fundo de Assistência a ser apresentada regularmente pelo gestor do Fundo; acompanhar os processos de pactuação da Comissão Intergestores, entre outros.