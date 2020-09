Covid-19 se mantém em baixa em Sergipe, mais ainda não dá para relaxar nos cuidados

15/09/20 - 21:52:37

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira (15), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 157 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 75.203 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.962 morreram. Dos seis óbitos, cinco estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 68.837 pacientes foram curados.

Oa números do boletim demontram que Sergipe mantém o nivel mais para baixo do Coronavirus, oscilado no número de novos casos e estacionando em óbitos, mas nem por isso a população pode relaxar dos cuidados orientados pela Saúde, para que não haja risco de um retorno da pandemia.

Todas as mortes ocorreram no interior do Estado: mulher, 87 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; mulher, 79 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão; homem, 82 anos, de Itabaiana, sem comorbidades; mulher, 49 anos, de Nossa Senhora da Glória, com neoplasia; homem, 86 anos, de Ilha das Flores, com diabetes e hipertensão; e homem, 79 anos, de Poço Verde, sem comorbidades.

Foram realizados 158.993 exames e 83.790 foram negativados. Estão internados 208 pacientes, sendo 91 em leitos de UTI (68 na rede pública, sendo 68 adultas e 0 pediátricas; e 23 na rede privada, sendo 21 adultas e 2 pediátricas) e 117 em leitos clínicos (93 na rede pública e 24 na rede privada). São investigados mais sete óbitos. Ainda aguardam resultado 387 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.