D. MARIA: CANDIDATURA DE GEORLIZE A PREFEITA PELO DEM CONTEMPLA ANSEIOS DO POVO

15/09/20 - 21:00:50

Ao participar do lançamento oficial da candidatura da delegada Georlize Teles (DEM) à Prefeitura de Aracaju, nesta terça-feira (14), a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou que o projeto do Democratas, abraçado por Georlize e pelo coronel Péricles (vice), contempla os anseios do povo de Aracaju e resgata o legado deixado pelo ex-governador, ex-ministro e ex-prefeito João Alves Filho (DEM).

“Estamos preparados para sair de casa em casa, conversando com os aracajuanos, lembrando a história do Democratas que, através de João (Alves) e dos seus integrantes, muito fez por Aracaju e por Sergipe em todos os campos, especialmente, no social”, afirmou a parlamentar, no final da tarde desta terça-feira, ao participar da convenção da sigla.

A importância do resgate da história, também, foi enfatizada pelo presidente do diretório estadual do DEM, José Carlos Machado. “João Alves é um homem visionário que, sem sombra de dúvida, muito fez por Sergipe e por Aracaju. Quem não se lembra do programa Pró-Mulher da senadora Maria do Carmo? Do desfavelamento de Aracaju? O DEM sempre teve essa sensibilidade pelo social e Georlize, juntamente com o coronel Péricles, tem esse compromisso”, afirmou, ressaltando que a candidata dialogou muito no processo de construção da candidatura.

“Fomos nós do Democratas que mais pregamos a unidade e o entendimento, mas nos impuseram condições que não podíamos aceitar porque nós temos uma história, um legado respeitado que precisa ser lembrado”, completou Machado. “Procuramos entendimento, mas não foi possível. Estamos no caminho certo e temos certeza que faremos bonito no processo”, afirmou.

Sem figuração – Após ter o seu nome homologado, Georlize Teles fez um discurso enaltecendo as figuras de Maria do Carmo e João Alves e avisando que não entrou na disputa para fazer “figuração”. Para ela, perder ou ganhar faz parte do jogo. “Eu estou entrando para jogar, para participar da disputa, mostrando o nosso projeto para Aracaju”.

Georlize adiantou que “vamos disputar, mas a vitória depende do povo aracajuano”. No seu entender a população precisa de uma prefeita que se comprometa em implementar as políticas que a ela precisa e merece para viver com mais dignidade.

Além da chapa majoritária puro-sangue, o partido lançou, em Aracaju, 36 candidatos à Câmara Municipal. Em 19 municípios, o DEM terá postulantes ao cargo de prefeito; em outros 11, terá candidatos a vice-prefeito. “A nossa expectativa é que tenhamos um salto quantitativo e qualitativo”, disse Machado, lembrando que ao assumir o comando da sigla existiam quatro prefeitos filiados; hoje são oito com expectativa de eleger, nas eleições de novembro próximo, pelo menos, 15.

Da Assessoria de Imprensa