Defensoria Pública retoma as atividades nas unidades dos Fóruns e Juizados

15/09/20 - 06:09:17

O atendimento continua preferencialmente de forma remota, inclusive o agendamento.

As unidades de atendimento da Defensoria Pública do Estado, localizadas nos Fóruns e Juizados da Capital e interior, retomaram as atividades presenciais nesta segunda-feira, 14. O atendimento presencial acontece apenas em casos excepcionais, após agendamento prévio, pelos defensores públicos, que analisarão as exceções de atendimento presencial diante da impossibilidade do assistido em acessar os canais de atendimento remoto.

Os horários seguirão o expediente da instituição, das 7h às 13h na Capital e das 8h às 14h no interior, não sendo admitidas nas dependências da Defensoria Pública as pessoas que não utilizarem máscaras. Além disso, os usuários devem manter e respeitar a distância mínima de 1,5 metros durante o atendimento e espera, uso do álcool gel, que estará disponível nos locais, e evitar o comparecimento ao atendimento presencial com acompanhantes adultos ou crianças.

Permanecem suspensos os atendimentos no interior das unidades prisionais, delegacias, casas de acolhimento institucional e de socioeducação, sendo possível apenas por videoconferência. O atendimento presencial só será retomado apenas quando o ambiente disponibilizado obedecer às regras estabelecidas pelas autoridades.

“Analisamos a situação nesse período de pandemia e observamos que ainda não é o momento oportuno de retomar totalmente as atividades presenciais em virtude de aglomerações, as quais podem contribuir para o aumento da contaminação do novo coronavírus. A Defensoria não parou nesse período e continuaremos prestando assistência com a mesma qualidade e dedicação de um atendimento presencial. É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade da Covid19 e busque os serviços da Defensoria somente se não puder solucionar, através dos telefones divulgados”, salientou o defensor público geral, Leó Neto.

O atendimento remoto será realizado através dos telefones móveis e fixos divulgados nas redes sociais e site www.defensoria.se.def.br. Os telefones para maiores informações são 3205.3700 ou 3205.3800.

Por Débora Matos