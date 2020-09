Em clima de muita esperança, candidatura de Clara Sukita é homologada em Capela

15/09/20 - 06:36:09

O Partido Republicanos (PR) oficializou a candidatura de Clara Sukita, irmã do ex-prefeito Manoel Sukita, à Prefeitura de Capela, em solenidade realizada na sede do Republicanos. É a primeira vez que a administradora disputa o cargo mais importante da cidade. Ela teve o nome aprovado em convenção partidária realizada pelo partido na noite do sábado (12).

Os republicanos chancelaram a candidatura de Clara Sukita para prefeita e de Carlos Alberto para vice-prefeito. Também foram aprovados na convenção os nomes dos candidatos a vereador pelo Republicanos, totalizando 13 candidatos entre homens e mulheres.

Apoiador e incentivador da candidatura de Clara Sukita, o ex-prefeito Manoel Sukita, considerado o melhor prefeito da história do município, reconheceu o compromisso da irmã com as políticas sociais de Capela. De acordo com Sukita, a história escolheu Clara para trazer de volta o respeito e a dignidade ao povo capelense.

“Hoje é um dia muito importante para mim, minha família e, principalmente, para o povo de nossa Capela. É o dia em que estamos dando o passo inicial para libertar o nosso povo das mãos da opressão, da ignorância, do desrespeito e da falta de compromisso com a saúde, educação, segurança e emprego. Não tenho a menor dúvida que Clara Sukita representa o melhor da política capelense, que escolhemos a pessoa certa para resgatar todos os projetos de nossa gestão que foram destruídos pela atual prefeita. Não tenho dúvidas que o respeito e a dignidade do nosso povo serão resgatados pelas mãos de Clara”, diz emocionado Sukita, salientando que os irmãos são dois em um.

“Tenham certeza que votando em Clara você estará votando em Sukita, pois Sukita é Clara e Clara é Sukita. Somos dois em um para o bem de nossa Capela”, conclui o líder político, que foi prefeito de Capela por dois mandatos.

Quem também discursou e emocionou o público foi a filha do ex-prefeito Sukita, a estudante de Publicidade Isadora Sukita, que é candidata a vereadora em Aracaju.

“Sou candidata a vereadora em Aracaju, mas não podia deixar de vir aqui abraçar meu pai, meu líder e o meu exemplo de vida. Aprendi e continuo aprendendo muito com o senhor, que é um exemplo de pai e homem público que devemos seguir. Tudo que faço é por mim, mas também para lhe dar mais orgulho, meu pai. E tenha certeza que Capela vai voltar a ser princesa, pois a escolha que o senhor fez não poderia ser melhor neste momento. Minha tia Clara Sukita é uma mulher de coragem e muito determinada e com fé em Deus e na força do nosso povo vai trazer de volta todo o legado do senhor como prefeito, os capelenses vão voltar a sorrir e se orgulhar”, disse emocionada e muita aplaudida a jovem candidata.

Para o empresário Carlos Alberto, candidato a vice-prefeito, este é um momento de muitos desafios, mas também de muita felicidade em sua vida. Primeira vez que disputa o cargo, ele garante que será um vice-prefeito atuante e leal ao projeto de Clara Sukita, para trazer de volta o sorriso e a alegria do povo capelense.

“É a primeira vez que disputo este cargo, mas tenham certeza que chego com muita vontade de trabalhar e ao lado da nossa futura prefeita Cara Sukita vamos fazer o melhor por Capela, fazer o nosso povo sorrir e voltar a ser feliz de novo. Juntos e unidos vamos trazer de volta o sorriso, a alegria e o orgulho do nosso povo”, afirma o candidato a vice-prefeito.

Mulher simples, humilde e de muita coragem, Clara Sukita, que é formada em Administração, promete fazer uma gestão eficiente que atenda os anseios de toda a população capelense. Saúde, educação, segurança, emprego e infraestrutura são alguns dos seus principais projetos.

“O cenário de destruição de nossa cidade, das políticas sociais implantadas pelo meu irmão, exige uma resposta apropriada, baseada em nossa convicção de que a cidade precisa de uma proposta de desenvolvimento, com inclusão social e participação popular. Juntos e unidos com os nossos futuros vereadores vamos atuar de forma decisiva para resgatar o legado do nosso líder Sukita e fazer Capela volta a ser princesa”, salienta Clara, que reconhece no irmão a sua principal liderança.

“Fui escolhida por meu irmão Sukita, que tanto amamos, para ser a candidata do grupo com a missão de resgatar o nosso povo das trevas, para trazer de volta o respeito e a felicidade. Jamais trairei meu irmão, pois o sangue que corre em nossas veias é o mesmo. Sukita é e sempre será o nosso líder, o homem que mudou a história de Capela”, conclui.

A convenção do Republicanos foi prestigiada pela população e por correligionários do grupo liderado pelo ex-prefeito Sukita, além de lideranças políticas regionais, como o ex-deputado federal Jony Marcos, presidente estadual do Republicanos; Heleno Silva, ex-deputado federal e ex-prefeito de Canindé do São Francisco; deputado federal Fábio Mitidieri, presidente estadual do PSD; deputado estadual Adailton Martins, entre outras lideranças políticas.

Além de homologar as candidaturas de Clara Sukita (prefeita) e Carlos Alberto (vice-prefeito), a convenção também homologou as candidaturas dos candidatos a vereador pelo Republicanos.

Ascom Republicanos Capela