Fim de inverno deve ser de instabilidade climática em Sergipe

15/09/20 - 06:53:36

Meteorologia prevê que tempo continua instável, mas sol aparece com mais frequência durante esta semana

A segunda-feira(14), amanheceu com céu escuro e chuva na capital sergipana, mas o sol logo abriu. Esta instabilidade climática deve ser a característica principal deste fim de inverno, segundo o Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe (CMS). Para hoje as previsões indicam tempo predominantemente nublado durante todo o dia, com possibilidade de ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante manhã e noite nas mesorregiões Centro Sul e Sul Sergipanos e a Grande Aracaju.

Para terça-feira(15), a previsão do tempo é predominantemente nublada durante todo o dia, com possibilidades de chuvas leves e distribuídas durante a madrugada, manhã e tarde nas mesorregiões Sul, Centro Sul, Grande Aracaju, Agreste Central e Médio Sertão. Já para a quarta-feira,(16), a previsão é que as chuvas deem uma trégua e o tempo fique ensolarado sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. A quinta-feira(17), deve ser de tempo parcialmente nublado pela manhã e ensolarado a tarde, com possibilidade de precipitações leves e isoladas ao longo das mesorregiões Sul e Centro Sul Sergipanos.

As temperaturas continuam amenas nesta última semana do inverno. Em Aracaju, a temperatura mínima fica em 20° e a máxima 28°. A partir de quinta-feira(17), a temperatura mínima pode chegar a 16° em Poço Verde e em Campo do Brito, Carira, Feira Nova, Frei Paulo, General Maynart, Itabaiana, Lagarto, Malhada dos Bois, Malhador, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Simão Dias, Siriri, a temperatura mínima pode chegar aos 17° na quinta-feira.

Fonte e foto assessoria