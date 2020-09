Foco no cliente acelerou o uso de canais de atendimento digitais

Na Energisa Sergipe, procura pelos canais digitais cresceu 400% durante a pandemia

Neste dia do cliente, vale a pena conferir as facilidades disponibilizadas pela empresa

A pandemia do Covid-19, que impôs isolamento social às pessoas, fez disparar o uso de canais e plataformas digitais em diversos negócios. Essa fase forçou empresas de serviços essenciais, como concessionárias de energia elétrica, a encurtarem em alguns anos o processo de digitalização do atendimento. Ao mesmo tempo, a crise as desafiou em estratégias e soluções para seguir atendendo a demanda crescente dos clientes, sem perder a qualidade do serviço.

É o caso do Grupo Energisa, que ao longo dos anos já vem implantando alternativas para facilitar e otimizar o tempo dos consumidores e, no período de pandemia registrou um aumento no número de atendimentos por meio dos canais digitais. No ambiente digital, a Energisa oferece atendimento por meio da Gisa, uma assistente virtual 24 horas pelo WhatsApp, que agiliza as solicitações dos clientes, que é responsável por 35 mil atendimentos diários. Há também o aplicativo Energisa On, cuja base de usuários cresceu 24% desde março; E o website, www.energisa.com.br, que nos últimos cinco meses teve um aumento de 16% nos acessos. Além disso, a empresa oferece a possibilidade do débito automático e o envio da fatura por e-mail.

Em Sergipe, o quantitativo de atendimentos mensais por meio do WhatsApp da Gisa, durante a pandemia, chegou a um pico de 41 mil, o que representa um aumento de aproximadamente 430% em relação ao período anterior ao surto do novo coronavírus aqui no Brasil. A partir de dados do último mês, pode-se constatar que os canais de atendimentos digitais continuam sendo a preferência dos clientes sergipanos.

O objetivo é tornar a vida do cliente mais simples e com maior comodidade. Sem precisar enfrentar fila ou qualquer burocracia, o consumidor pode acompanhar a conta de energia elétrica de qualquer lugar onde esteja, assim como solicitar religações, 2ª via de boleto, mudança de titularidade, informar pagamentos e leituras, consultar andamento de solicitações e histórico de consumo, comunicar problemas, realizar parcelamentos de contas atrasadas, dentre outros serviços.

Cliente da Energisa há 15 anos, Katia Gonçalves avalia de forma positiva as ações da empresa para tornar a vida dos consumidores cada vez mais prática. “Percebo que a empresa está sempre buscando soluções para facilitar nossa vida. Eu, por exemplo, trabalho em dois lugares e não teria tempo de ir em uma agência de atendimento para solicitar um serviço. Por isso, me sinto satisfeita em contar com várias opções digitais de atendimento, isso facilita a minha rotina”, relata.

“Resolver o que precisa pelos canais digitais é muito mais fácil do que se pode imaginar. É mais comodidade, mais agilidade e não precisa sair de casa, além de ser mais seguro neste momento de pandemia. A Energisa oferece diversos serviços, que podem ser acessados de diversas formas”, comenta o gerente de Serviços Comercias da Energisa Sergipe, Wellington Aranha.

Oportunidade de negociação

Desde o início da pandemia, 236 mil clientes do Grupo Energisa já procuram a empresa para negociar suas dívidas. A distribuidora, sensível a este momento tão delicado, oferece diversas possibilidades de negociação, como por exemplo, em até 12 vezes no cartão de crédito, opção que já atendeu cerca de 7 mil consumidores. “A opção de parcelar as contas no cartão de crédito é uma modalidade nova, que entrou em operação no mês de agosto, e já temos essa quantidade de adesões. Uma facilidade neste momento complexo e que pode ser realizada pelos nossos canais digitais”, destaca o gerente.

Além do parcelamento pelo cartão de crédito, a Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas.

“Estamos sensíveis às dificuldades de nossos clientes que também são nossas. A empresa tem feito todo o possível para que os clientes não deixem as contas acumularem. Isso é importante para ultrapassarmos esse momento”, explica Wellington.

Precisa falar com a Energisa? Entre em contato com a empresa pelos canais:

Site: energisa.com.br

Fonte e foto assessoria

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715