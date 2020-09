JFSE REALIZA LEILÃO UNIFICADO NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 6 DE OUTUBRO

Nas duas datas, o leilão acontece às 10h, na modalidade eletrônica, em decorrência do atual quadro de pandemia de Covid-19…

Nos dias 29 de setembro e 6 de outubro, a partir das 10h, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) realizará leilão judicial unificado, abrangendo lotes oriundos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas Federais. Em virtude do atual quadro de pandemia mundial de Covid-19, fica desde logo assegurada a realização do leilão na modalidade eletrônica, hospedada no site http://www.rjleiloes.com.br/.

Entre os bens ofertados encontram-se prédios comerciais e residenciais, apartamentos, terrenos, veículos automotores, máquinas etc. No primeiro leilão, que acontece no dia 29 de setembro, o lance obedecerá os critérios definidos por cada unidade jurisdicional, indicados nos lotes constantes no Edital n. 20/2020; enquanto que no dia 6 de outubro, será por qualquer preço, desde que não seja considerado preço vil, seguindo os critérios supracitados.

Para participar do leilão online, é preciso se cadastrar gratuitamente, com antecedência mínima de 72 horas da data do evento, ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações fornecidas quando de seu cadastro, a ser integralmente preenchido de acordo com as normas previstas no edital do leilão.

Os interessados, antes das datas designadas para o leilão, poderão visitar os bens nos locais em que se encontrarem, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, e no sábado, de 9h às 12h, ressalvando-se, em qualquer hipótese, a integral observância das restrições e limitações impostas pelas autoridades sanitárias em virtude da pandemia de Covid-19.

Os bens serão apregoados pelo leiloeiro Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, matrícula Jucese nº 11/2007. Informações detalhadas sobre a relação de bens e condições da arrematação podem ser obtidas no edital de leilão, no site do leiloeiro (http://www.rjleiloes.com.br/), por e-mail ([email protected]) ou através do telefone (79) 99978-5089.

