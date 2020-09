Mais de 180 mil pessoas tem temperatura medida nos Terminais

15/09/20 - 05:40:00

Durante o começo da ação, foram detectadas 55 temperaturas acima da medida normal

Após a reabertura parcial das atividades comerciais no estado de Sergipe, desde meados do mês de julho, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) em parceria com Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) iniciou diversas ações para combater a disseminação do vírus da Covid-19 no meio do transporte público coletivo.

No novo modelo de transporte público coletivo, uma cena se tornou muito comum: a medição de temperaturas das pessoas nos mais diferentes locais. E o termômetro se tornou um dos aliados no combate ao Coronavírus dentro dos Terminais de Integração em Sergipe.

Nos oitos Terminais de Integração em Aracaju e em sua região metropolitana, duplas de agentes passaram a operar nos turnos de maior fluxo pra poder orientar os usuários de ônibus sobre distanciamento social e atenção nas viagens, medir suas temperaturas nas entradas, saídas, embarque e desembarques, além de borrifar álcool em gel 70% para viagens mais tranquilas e falar da importância de trocar o dinheiro pela bilhetagem eletrônica.

Desde o início da ação, em 28 de julho até o final de agosto, 181.276 pessoas puderam medir suas temperaturas antes e após as viagens de ônibus. O termômetro infravermelho é utilizado pelos agentes, sendo que a temperatura é medida através da testa, sempre mantendo a distância entre corpo do profissional e do passageiro.

Devido a simplicidade da utilização do aparelho, a medição de temperatura é rápida e o próprio passageiro pode mirar a parte frontal na testa e o raio infravermelho faz a medição.

Ao todos, foram detectadas 55 pessoas com temperaturas acima do normal, ou seja, acima de 37,8ºC. Nos casos onde o termômetro apitou, a pessoa foi orientada a procurar auxílio médico. A ação segue até o final do ano.

