MÁRCIO EXALTA A FORMAÇÃO DA FRENTE DE ESQUERDA E CONVOCA À CAMPANHA

O pré-candidato a prefeito pelo PT, Marcio Macedo, disse, nesta terça-feira (14), após o anuncio da chapa do partido, com a professora Ana Lúcia como vice e a formação de uma Frente de Esquerda, que “ao lado de Henri Clay e de Robson Viana, dos companheiros e companheiras da Rede Sustentabilidade e do PROS, iremos caminhar por Aracaju, dialogar com os cidadãos e mostrar que temos o melhor projeto,que é de cuidar das pessoas, de retomar o Orçamento Participativo.

Marcio admitiu que a professora Ana Lúcia foi consenso dos três partidos para vice. “Ela é uma mulher de luta, aguerrida, com trabalhos sociais prestados. Ela foi a deputada estadual mais votada na história do estado. Não tenho dúvida da sua importância no cenário político do nosso estado”, disse.

– Eu tenho uma história de militância. Eu fui um dos deputados federais mais votados em Aracaju. Tenho uma trajetória muito intensa no partido. Hoje, constituímos uma Frente Progressista de Esquerda, através da Rede, PROS e PT, apresentou-se Marcio Macedo e logo após agradeceu “aos companheiros do PROS e da Rede Sustentabilidade, disse Márcio.

E concluiu: “agora, somos à Frente Progressista de Esquerda, somos o futuro de Aracaju, somos o grupo que cuidará das pessoas. Vamos juntos! Ana Lúcia é uma companheira de sonhos e de luta, sempre ligada às causas sociais e necessidades de quem mais precisa. O seu trabalho como deputada e secretária são exemplos de gestão”