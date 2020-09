MDB DE LARANJEIRAS CONFIRMA JUCA CANDIDATO A PREFEITO E JÂNIO A VICE

15/09/20 - 16:26:03

O MDB realizou nesta terça-feira, 15, a convenção municipal do partido em Laranjeiras, quando confirmou as candidaturas de José de Araújo (Juca), para prefeito e de Jânio Dias para vice-prefeito. Estiveram presentes ao evento, correligionários, apoiadores, empresários e representantes políticos do Estado, a exemplo de Marcos Franco, Tereza Franco, Osvaldo Franco, deputados federais Fábio Reis e João Daniel, deputado estadual Jeferson Andrade, senador Rogério Carvalho, entre outras autoridades locais.

A união do agrupamento, que conta oficialmente com o PSD, busca trazer de volta para Laranjeiras a gestão de Juca, que realizou obras e investimentos na educação, saúde, assistência social entre 2013 e 2016. “Quero agradecer ao vereador Jânio por aceitar o meu convite e dizer que a nossa responsabilidade é grande, por que precisamos salvar e reconstruir Laranjeiras, mas não farei isso sozinho e quero trabalhar com todos vocês. Serei apenas o comandante do navio. O povo de Laranjeiras está carente e precisa de um gestor que não engane, que tenha serviço prestado. Portanto, destaco que a esperança vai voltar e vocês serão felizes novamente”, disse Juca

Com sua candidatura homologada, Juca ressaltou que a principal bandeira da sua gestão será a política de Assistência Social. “Vamos reconstruir Laranjeiras sim, mas temos uma bandeira maior e vamos cuidar principalmente da assistência social, porque entendo que a crise gerada pelo novo coronavírus exigirá uma atenção maior com a nossa população. Cada programa fará parte de uma rede de proteção social e vamos promover oportunidades e cidadania a cada laranjeirense. Nós podemos até admitir a pobreza em Laranjeiras, mas a miséria não. Por isso, vamos acabar com toda a situação de miséria em nosso município”, frisou.

Juca destacou ainda outro importante investimento: o saneamento básico. “Fui o único prefeito que começou uma obra de esgotamento sanitário. Passei três anos desenvolvendo esse projeto e quero ser prefeito novamente para não só concluí-lo, como também, ampliar a rede tratada de esgoto em Laranjeiras”, explicou.

Jânio Dias agradeceu o convite de Juca e disse que irá trabalhar ao lado do prefeito em prol dos laranjeirenses. “A primeira coisa que disse a Juca foi: aceito o seu convite, mas desde que eu não seja um jarro de enfeite. Quero dar continuidade ao meu trabalho de vereador, mas de uma forma diferente. Par isso, peço a ajuda de todos vocês. Sei que a batalha vai ser pesada, mas é preciso escolher um gestor que seja forte, duro, que saiba trabalhar e dialogar”, afirmou Jânio.

O empresário Marcos Franco enfatizou em seu discurso que o MDB e os seus candidatos escolhidos na convenção, vão lutar com o coração e por amor a Laranjeiras. “Aqui estão as pessoas que vão lutar com o coração. Aqui é o trabalho com dedicação e responsabilidade. Aqui não adianta só falar, a luta começa agora. Meu pai sempre dizia em seu slogan “Por Amor a Laranjeiras”. Juca usou há pouco uma frase que meu pai também dizia: ‘posso conviver com a pobreza, mas com a miséria não. O povo deixando de comer não. Contudo, além de fazer obras é importante cuidar das pessoas”, destacou Marcos Franco.

A vice-prefeita de Laranjeiras, que agora apoia a pré-candidatura de Juca, Suely Alves Nascimento (Suely da Escolinha) foi uma das surpresas da convenção. Ela destacou que a sua decisão não foi fácil, mas que, acima de tudo, acredita em Juca. “Estou aqui para lhe dar a vitória. Laranjeiras clama por mudanças e quem pode mudar a realidade somos nós, políticos. Eu acredito em você. Sou filha da terra e quero ver uma Laranjeiras transformada. Vamos à casa das pessoas para defender essa mudança. Não é fácil tomar uma decisão dessa.

Por Rafael Almeida