MDB FAZ CONVENÇAO NA BARRA E HOMOLOGA ALBERTO MACEDO PARA PREFEITO

15/09/20 - 15:55:00

Os partidos PSD, MDB, PDT e PP se reuniram em convenção no sábado (12) no município de Barra dos Coqueiros, onde homologaram a candidatura de Alberto Macedo (MDB) para prefeitura da cidade, tendo como vice-prefeito, Tinho Martins (PSD), empreendedor e ex-secretário de turismo e indústria do município. A coligação demonstrou bastante união e consenso e oficializou também cerca de 80 candidatos à Câmara Legislativa.

“Quis o destino, nesse meu momento de maturidade pessoal e política, depois de mais três mandatos como vereador, atuando durante dois deles como presidente da câmara municipal, colocar-me novamente como candidato a prefeito em um dos momentos mais importantes da história da Barra dos Coqueiros. Momento de arrancada do desenvolvimento econômico e social em que a barra tornou-se, em apenas 7 anos e meio, a cidade que mais cresce no Estado de Sergipe”, disse o candidato Alberto Macedo.

A chapa majoritária conta com o apoio do atual prefeito do município, Airton Martins (MDB), que mantém altíssima aprovação popular após três gestões como prefeito de Barra dos Coqueiros. “Na minha mente a vitória de Alberto já está certa. O desenvolvimento e crescimento do povo da Barra não pode parar. Alberto é comprometido, honesto e vai continuar trabalhando ao lado do povo”, afirmou o prefeito.

Também manifestaram apoio à candidatura de Alberto e Tinho, os deputados Fabio Mitidieri, Laércio Oliveira e Adailton Martins, além do senador Rogério Carvalho, que disse em seu discurso que, independente das circunstâncias, “não deixaria de apoiar homens honrados, leais e que cumprem com suas palavras. Coisa rara de se achar na política atualmente”.

Emocionado, o candidato Alberto Macedo ressaltou ainda a importância da gratidão e da humildade como virtudes que devem ser cultivadas na vida. “Nesse momento de muita felicidade, nós estamos cientes da responsabilidade que estamos assumindo de consolidar o trabalho muito bem feito pelo prefeito Airton Martins e seu grupo, procurando aprimorar e avançar naquilo que for necessário. É importante ressaltar que nós vamos ter uma atenção especial na educação, na criação de emprego, incentivando o crescimento da indústria, do comércio, da capacitação da mão de obra do nosso povo, porque só assim nós vamos trazer muito mais felicidade pro nosso povo”, disse.

O evento foi realizado das 9h às 17h no Sítio São Joaquim, no povoado Capuã, seguindo rigorosamente todas as orientações e protocolos em defesa da saúde, respeitado o limite de 50% da capacidade do local, com medição de temperatura e obrigatoriedade da máscara, tanto na entrada quanto durante a cerimônia. No local também havia álcool em gel à disposição de todos os convencionados.

Alberto Macedo tem 64 anos, é barracoqueirense, advogado e assistente social por formação. Já foi eleito prefeito da Barra dos Coqueiros em 1988, exercendo o mandato de 1989 a 1992 pelo então PMDB, tendo ao seu lado na época como vice-prefeito, Adailton Martins, atualmente deputado estadual pelo PSD.