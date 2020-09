Médico Walter Pinheiro assume a superintendência do Huse

15/09/20 - 15:53:11

O médico ortopedista e traumatologista, Walter Pinheiro, é o novo superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), substituindo o médico Darcy Tavares, que ocupava o cargo desde 2018. Dr Walter foi apresentado aos diretores, coordenadores e gerentes do hospital na manhã desta terça-feira, 15. Seu foco será manter um atendimento de qualidade, sem abrir mão da resolutividade e humanização.

“Foi lançado esse desafio de fazer parte da gestão do Huse e, talvez, seja o maior da minha vida. Me sinto muito motivado, disposto a fazer o melhor e não tenho dúvidas que isso só será possível com um trabalho em equipe com as pessoas que possuem o mesmo objetivo no dia a dia, se ajudando cada vez mais”, disse.

Segundo o novo superintendente, no Huse estão os melhores profissionais da área da saúde. “Eu não tenho dúvida disso e temos que tirar o melhor de cada um, fazer com que todos trabalhem de forma coesa e que o objetivo seja o mesmo, prestar o melhor atendimento. Eu conto com a ajuda de todos”, declarou.

Ele esteve reunido com a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, para alinhar a política de atuação do Huse. Mércia acredita que a sua experiência vem para agregar. “É um médico que já conhece e atual na Rede Estadual de Saúde, por isso tem um olhar assistencial, possui esse entendimento. Ele está motivado e alinhado com a política que é fornecer a melhor assistência à população. A conversa foi satisfatória e agora ele assume o principal hospital geral do Estado”, finaliza.

O diretor administrativo e financeiro do Huse, Manoel Mário Ferreira, desejou as boas vindas. “O serviço público é uma corrida de bastão, nos esforçamos, corremos, damos o melhor e chega o momento de passar o bastão. Quero fazer um agradecimento especial a todo o trabalho que foi feito por Dr Darcy, enfrentando problemas difíceis, entre eles, a pandemia da Covid-19 e ao mesmo tempo quero desejar as boas vindas a Dr. Walter Pinheiro, estamos aqui com as mangas arregaçadas para fazermos o melhor por essa unidade que eu nutro tanto carinho”, enfatizou.