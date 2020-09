PC PRENDE EX-FUNCIONÁRIO QUE AGREDIU SUPERVISOR APÓS SER DEMITIDO

15/09/20 - 08:42:53

Agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) prenderam um homem em flagrante após este agredir fisicamente o líder operacional da empresa para qual trabalhava. Após a informação de que havia sido demitido, o suspeito, em posse de um facão, praticou as agressões. A prisão ocorreu nessa segunda-feira, 14.

De acordo com as informações policiais, o suspeito, assim que recebeu a comunicação do desligamento da empresa, seguiu para o próprio carro e, de posse de um facão, começou a agredir fisicamente a vítima.

Após o conhecimento do fato pela 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM), a Core foi acionada e localizou o homem. Ao ser encontrado, ele demonstrava estar bastante agressivo e resistiu à prisão. O detido foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.