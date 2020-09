PESQUISA DO IFP APONTA FÁBIO HENRIQUE COMO FAVORITO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

15/09/20 - 13:05:27

Pesquisa do IFP (Instituto França de Pesquisas) realizada entre os dias 21 e 22 de agosto aponta o ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Fábio Henrique, como potencial vitorioso fossem as eleições realizadas naqueles dias. No cenário induzido, onde são apresentados os nomes dos potenciais candidatos, ele tem 31,2%, contra 21,1% de Dr. Samuel Carvalho e 17,7% do atual prefeito, Padre Inaldo. Brancos e nulos somam 21,8%. Já os eleitores que não sabem ou estão indecisos são 8,2%.

De acordo com Willan França, diretor-técnico do IFP, o cenário atual deve ser observado como um retrato do momento. “Muita coisa pode acontecer até a eleição. A pesquisa mostra a disposição do eleitor hoje. Porém, o distanciamento de Fábio Henrique dos concorrentes chama a atenção”, comentou.

O IFP também questionou a opinião do eleitor sobre a possível formação das chapas. Fábio Henrique com Maria da Taiçoca de vice tem 31,4% de aprovação, Dr. Samuel Carvalho Prefeito com Vagnerrógeris 20,8% e Padre Inaldo Prefeito com Manelito, filho do ex-prefeito Zé Franco, 20,4%. Brancos e nulos somam 18,9% e os eleitores que não sabem ou estão indecisos são 8,5%.

Por fim, a pesquisa averiguou a rejeição dos candidatos. Padre Inaldo tem 36,2%, Fábio Henrique 12,7%, Dr Samuel Carvalho 5,3%. Brancos e nulos somam 16,5% e os eleitores que não sabem ou estão indecisos são 15,7. “Geralmente, a situação complica para políticos em busca da reeleição que têm rejeição superior a 35%, caso do atual prefeito”, explica Willan França.

DADOS TÉCNICOS

Registro no TSE: SE-02840/2020

Universo: 108.018 eleitores do Município de Nossa Senhora do Socorro.

Amostra: 583 entrevistas

Margem de erro amostral máxima: 4,0%

Índice de Confiabilidade: 95%

A pesquisa foi realizada nos dias 21 e 22 de agosto de 2020