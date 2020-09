Sarapatel de coruja na panela

Por Adiberto de Souza

Com raríssimas exceções, as coligações políticas feitas em Sergipe parecem mais um indigesto sarapatel de coruja. O eleitor vai se deparar com alianças de todos os tipos e gostos. Será possível enxergar no mesmo palanque o PT e o DEM ou o PSD do governador Belivaldo Chagas juntinho com PSC de seu adversário André Moura. O grupo partidário que apoia a reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), se assemelha a uma bodega de secos e molhados, tamanha é a diversidades de legendas reunidas na mesma prateleira. São 11 siglas, muitas delas “inimigas” até recentemente. O MDB de Jackson Barreto e o Republicamos de Heleno Silva, adversários nas eleições para o Senado, estão unidos por Edvaldo. Em nome da candidatura de Danielle Garcia a prefeita da capital, o Cidadania, que desfilava de “nova política”, aceitou se casar de papel passado com o PSB, partido antes acusado pelos mesmos cidadanistas de ser um lixo da velha política. Esse indigesto prato partidário, temperado no capricho para enganar o cidadão, visa garantir um bom vinho e melhor caviar aos eleitos e seus apaniguados. Depois da posse, os cozinheiros desse sarapatel de coruja vão esconder a mesa farta e dizer ao povo simplesmente: “Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa”. Home vôte!

Grana adiada

O Banco do Estado de Sergipe aprovou em assembleia geral extraordinária o adiamento do pagamento dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) imputados aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao 1º semestre, postergando o benefício para o fechamento do exercício social 2020. Segundo o Banese, o adiamento se deu em função do “contexto econômico repleto de incertezas e adversidades, principalmente por conta dos impactos causados pela pandemia de covi-19”. Esta informação é do jornal Valor Econômico. Aff Maria!

Chapa puro sangue

O DEM realiza a sua convenção nesta terça-feira, devendo homologar uma chapa puro sangue. A prefeiturável Georlize Teles terá como parceiro de chapa o coronel Péricles Menezes (DEM). Ele comandou a Polícia Militar na gestão de Georlize à frente da secretária da Segurança Pública. Tal qual os demistas, também vão para a disputa aracajuana sem coligações o PRTB, DC, PSTU, Avante, PSOL e PMB. Ao contrário destas legendas, o PDT do candidato à reeleição Edvaldo Nogueira formou um time de 11 partidos. Vixe!

Pronto pra briga

O PTB homologou, ontem, a candidatura de Rodrigo Valadares a prefeito de Aracaju. A postulante a vice é a missionária Maria Vanilda (PSL). A aliança em torno do jovem deputado estadual conta, ainda, com o PMN e o Patriota da vereadora Emília Corrêa. Destemido, Rodrigo promete ser o candidato mais brigão dessa campanha, direcionando suas farpas, principalmente, contra os candidatos Edvaldo Nogueira (PDT) e Danielle Garcia (Cidadania). Marminino!

Compasso de espera

O PT deixou para realizar sua convenção em Aracaju amanhã. Os petistas esperam que até lá, o prefeiturável Henri Clay Andrade (Rede) desista da empreitada e aceite ser candidato a vice na chapa encabeçada por Márcio Macedo. Caso isso ocorra, a coligação PT/Pros vai para a campanha com três partidos. Aguardemos, portanto!

Posição dos bolsonaristas

Os movimentos bolsonaristas ainda não anunciaram apoio a nenhum candidato a prefeito de Aracaju. Segundo o postulante a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL), o grupo está elaborando um documento para expor a posição sobre as eleições na capital. Pelas recentes reações dos integrantes destes movimentos direitistas, eles dificilmente apoiarão o candidato Lúcio Flávio (Avante), que se diz o representante do bolsonarismo em Aracaju. Danôsse!

Comunistas definidos

O Partido Comunista Brasileiro vai apoiar apenas duas candidaturas majoritárias em Sergipe: Aléxis Pedrão para prefeito (PSOL), em Aracaju, e Zé Cláudio (PSOL), em Pirambu. A decisão foi tomada após três reuniões dos vermelhos. Em nota, o quase centenário Pecebão alerta que não se deve negligenciar as eleições. Considera ser este um momento importante para dialogar com a sociedade “e combater o fascismo, que avança contra os direitos da classe trabalhadora e as liberdades democráticas”. Crendeuspai!

Há vagas

O Exército abriu inscrições para processo seletivo de militares temporários para Sergipe e a Bahia. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 28. O salário oferecido vai até R$ 7.315. A seleção visa formar um cadastro reserva para eventual contratação de profissionais de áreas técnicas de interesse da 6ª Região Militar. O processo prevê contratação pelo prazo de um ano e a inscrição para todos os cargos custa R$ 50. Para concorrer, os candidatos devem estar em dia com o Serviço Militar e a Justiça Eleitoral e ter no mínimo 1,60m de altura (homens) e 1,55m (mulheres). Ah, bom!

Casa de condenados

O outrora respeitado Congresso Nacional virou uma casa de suspeito. Ali tem muitos políticos sérios, contudo também abriga mais condenados do que em alguns presídios. Dizem as más línguas que muitos congressistas dormem em endereços incertos temendo serem acordados pela Polícia Federal. É voz corrente que já passou da hora de se lavar a sujeira escondida embaixo dos tapetes legislativos. Mas como fazer tal faxina, se esse magote de políticos corruptos não deixa dinheiro nem para comprar o detergente? Cala-te boca!

História esquecida

Na madrugada de 15 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507 bombardeou, no litoral de Sergipe, os navios mercantes Baependi, Araraquara e Aníbal Benévolo, deixando centenas de mortos. Este triste episódio é lembrado pelo médico sanitarista Antônio Samarone no artigo “A desconhecida história de Sergipe”. Ele lamenta que o ataque nazista aos navios mercantes é “um fato que Sergipe insiste em esquecer. Restaram a rodovia e os dois cemitérios dos Náufragos. O cemitério dos militares no Mosqueiro, a Marinha cuida, o outro, na Avenida Inácio Barbosa, onde estão os restos mortais dos civis, encontra-se ao deus dará”. Lamentável!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 30 de maio de 1942.