Seduc e Sebrae promovem formação em Projeto de Vida

15/09/20 - 13:57:01

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com o Sebrae, dará início na próxima quarta-feira, 16, à Formação de Professores em Projeto de Vida. A transmissão de abertura acontecerá às 17h e poderá ser vista por meio do link: bit.ly/projeto-devida. Neste mesmo link o professor interessado poderá fazer sua inscrição. O evento, denominado Exploratotium, contará com a participação da diretora do Departamento de Educação da Seduc, professora Ana Lúcia Lima Muricy, e da convidada Priscila Boy, pedagoga, escritora e palestrante, além de especialista em Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e em Reforma do Ensino Médio. A live tem como público-alvo todos os professores das redes estadual e municipais, em especial, os do ensino fundamental (1º ao 9º ano).

Para implantação do componente curricular Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira, os professores das escolas que o adotaram estão participando de formação específica, em parceria com o Sebrae, possibilitando o desenvolvimento de competências cognitivas, metodologias de ensino e práticas inovadoras essenciais para atuação em sala de aula. A temática “Educação empreendedora e financeira” já foi concluída pelos professores por meio dos cursos a distância, nos meses de abril a julho. Agora é a segunda etapa da formação, desta vez em Projeto de Vida, um componente curricular em consonância com a BNCC e com o Currículo de Sergipe que foi adotado pelas escolas das redes estadual e municipais para o ensino fundamental, a partir do ano letivo 2020, integrando a parte diversificada do currículo escolar.

“Esse momento de formação em Projeto de Vida é de extrema relevância para instrumentalizar os nossos professores na argumentação pedagógica, nas estratégias pedagógicas que eles podem usar na sala de aula, para orientarem os estudantes a entenderem a necessidade de, a partir da educação, disporem de projetos, perspectivas de vida e de mudança da sua trajetória estudantil”, disse a professora Kelly Valença, coordenadora do Serviço de Ensino Fundamental da Seduc.

Assessoria de Comunicação da SEDUC