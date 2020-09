SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DIVULGA RESULTADO DO EDITAL DE EMENDAS PARTICIPATIVAS

15/09/20 - 17:55:20

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) divulga nesta terça-feira (15) o resultado final dos projetos contemplados pelo Edital de Emendas Participativas para 2021. Ao todo são 51 projetos, que abrangem iniciativas em todos os 6 territórios sergipanos, atendendo ações nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança, Infraestrutura e Empreendedorismo. Em virtude da pandemia de coronavírus, que dificultou a mobilização social, este ano não houve votação popular, e a seleção dos projetos foi realizada por uma banca técnica.

“Para destinar os mais de R$16 milhões a que temos direito pelas emendas individuais como parlamentar no orçamento da União, decidimos pelo segundo ano consecutivo consultar a população sergipana e abrir processo seletivo. Foram quase 200 projetos inscritos este ano, de todos os cantos de Sergipe. Isso mostra a força da participação social em nosso mandato no Senado Federal”, destaca Alessandro Vieira.

A área da saúde é a que mais recebe investimentos. São mais de R$ 8 milhões destinados ao incremento da Saúde Básica em diversos municípios sergipanos, como também investimento para construção da UTI Pediátrica e para reforma das Unidades de Oncologia e Neurocirurgia (Alas H e G) do Hospital Cirurgia em Aracaju, implantação de Unidade Odontológica Móvel em Itabaiana e Capela, e reforma do Hospital de Caridade de Riachuelo.

Projetos na área de Segurança também se destacam. A Capitania dos Portos de Sergipe deve receber cerca de R$ 400 mil para substituição de 3 motos aquáticas e material náutico, já para o 28º Batalhão de Caçadores serão R$ 400 mil para construção de quadra poliesportiva. Além disso, serão investidos recursos para aquisição de armamento e equipamentos para as Guardas Municipais de Lagarto, Carmópolis, Nossa Senhora do Socorro e Estância, e mais de R$ 1 Milhão para construção do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros de Sergipe.

“O dinheiro é público, não é do parlamentar. Então é o público quem tem que indicar onde vai ser aplicado. Essa é uma forma de de garantir que seja bem investido, porque quando a população escolhe pra onde vai o dinheiro do Orçamento ela fiscaliza melhor e cobra mais de quem vai executar a obra”, ressalta o senador Alessandro.

Educação, Infraestrutura e Empreendedorismo

Outros projetos contemplados pelo Edital de Emendas Participativas do senador Alessandro Vieira são da área de Infraestrutura, como a reforma para Acessibilidade nas Escolas Municipais de Muribeca, aquisição de equipamentos para modernização das unidades culturais da Fundação Aperipê de Sergipe, e estruturação de área base para fortalecimento do turismo na região do Baixo São Francisco.

Já na área da Educação, serão atendidos projetos da Universidade Federal de Sergipe, nos polos de São Cristóvão e Lagarto, reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Soldadinho de Chumbo, em Umbaúba, e ampliação dos projetos já implementados pelo Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI) em Cristinápolis, Tomar do Geru, Itabaianinha e Umbaúba.

Na área de Empreendedorismo serão atendidos projetos de formação educacional e capacitação profissional através do Instituto Ágatha, que atende jovens egressos do sistema prisional de Sergipe, e do Instituto Pangea, que trabalha com reflorestamento da Terra Indígena (TI) Caiçara/Ilha de São Pedro (SE) e com o projeto de Catadoras de Mangaba.

Confira a lista completa dos projetos selecionados pelo Edital de Emendas Participativas 2021 do senador Alessandro Vieira.

Por Laisa Bomfim