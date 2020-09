SSP ORIENTA SOBRE O CHAMADO A CADA NÚMERO NO ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS

15/09/20 - 09:05:44

Em uma situação que demande o acionamento da polícia, é fundamental saber qual o número mais adequado para o acionamento das instituições da segurança pública. A população conta com dois telefones para o atendimento de ocorrências policiais, o 190, da Polícia Militar, e o 181, da Polícia Civil. E saber qual o número mais adequado para cada situação é primordial para um atendimento rápido às ocorrências e, até mesmo, para que vidas sejam salvas.

O número 190 é o da Polícia Militar. É utilizado, primordialmente, em situações nas quais um crime com potencial risco à vida ocorreu ou está em andamento, além de outras ocorrências que estão acontecendo naquele momento, como a violência doméstica e a perturbação do sossego. O coronel Eduardo Brandão, diretor do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), explicou que viaturas já podem ser direcionadas no momento em que o chamado é recebido.

“Na primeira pergunta, assim que o operador do Ciosp percebe que a pessoa pode estar correndo risco de vida, de imediato, já é passado para o despacho, que encaminha a viatura. A viatura sai com poucas informações, na primeira pergunta a viatura já está sendo enviada. As demais perguntas que faremos é para que tenhamos subsídios legais para que um possível suspeito possa ficar preso. Mas, na primeira pergunta, a viatura já está sendo enviada”, detalhou.

Já o telefone 181 é o do Disque-Denúncia, da Polícia Civil. O número é utilizado para o encaminhamento de denúncias à polícia. Através do que é comunicado pelo cidadão nesse canal, de forma anônima, são feitas investigações, que podem desencadear em operações, que resultam em prisões de suspeitos de tráfico de drogas e, até mesmo, a desarticulação de grupos criminosos. A delegada Mayra Moinhos, diretora da Divisão de Inteligência (Dipol), detalhou as investigações que podem ser desencadeadas a partir do 181.

“O Disque-Denúncia é uma importante ferramenta de combate à criminalidade. Por meio do telefone 181, o cidadão se comunica com a Polícia Civil, narrando situações de crimes que precisam ser averiguadas, como por exemplo o tráfico de drogas, ou até situações de relação privada, como maus-tratos de idosos, abusos de menores e violência doméstica. O cidadão pode narrar essas situações pelo 181, e a Polícia Civil vai analisar a situação, diligenciar e tomar as medidas cabíveis”, ressaltou.

