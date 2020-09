ALESSANDRO FAZ ALERTA SOBRE REDE DE MENTIRAS FINANCIADA POR PODEROSOS

16/09/20 - 18:22:35

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) manifestou-se, nesta quarta-feira (16) sobre a decisão liminar que determinou a retirada de artigo seu publicado nas redes sociais. Diz que respeita a decisão judicial, “mas vamos recorrer por entender que nossa manifestação está dentro dos limites da lei”, disse.

Alessandro reiterou integralmente o conteúdo do artigo censurado. Disse que “é nítido o desespero daqueles que são capazes de tudo para se manter no poder, com as velhas práticas que prejudicam os cidadãos mais pobres”. O senador admite que é urgente fazer um alerta à população sobre a “rede de mentiras financiada pelos poderosos”..