Biblioteca doa 300 livros sobre Sergipe para escolas públicas da capital

16/09/20 - 13:09:16

Em comemoração ao Bicentenário de Sergipe, a Biblioteca Deputado Estadual Marcelo Déda vai distribuir entre as escolas públicas de Aracaju um kit de livros para as bibliotecas das instituições, como forma de incentivar a pesquisa sobre a história de Sergipe e seus municípios. Serão doados mais de 300 livros, com quatro livros cada kit. As entregas acontecem a partir da próxima semana, seguindo todos os cuidados exigidos pelo protocolo de não-proliferação da Covid-19.

O mix de obras que será enviado pela Biblioteca contém o livro de autoria do Dr. Jorge Carvalho do Nascimento, Memórias da Resistência. Outro livro do kit é de autoria do desembargador Edson Ulisses de Melo, que em sua 2º edição revisada e ampliada Reflexões Cidadãs possui a transcrição de diversos discursos proferidos, e de forma leve, apresenta assuntos importantes da sociedade brasileira e suas convicções em atuação no Poder Judiciário.

“Nossa intenção é selecionar primeiro as escolas municipais e estaduais, logo após as bibliotecas públicas e faculdades, como uma forma de contribuir para os acervo dessas unidades que também são carentes de recursos bibliográficos”, explica o coordenador da Biblioteca, Celson Iris da Silva.

Algumas edições foram impressas através de recursos da Assembleia Legislativa, que mantém na Biblioteca todo o estoque dessas tiragens bibliográficas, edições especiais, bem como doadas para o órgão. “A reestruturação da nossa biblioteca tem sido muito importante para identificarmos todo o nosso acervo e no momento certo reabrí-lo para o público”, complementou Isabela Mazza, diretora da Escola do Legislativo.

Entre os livros também está uma edição sobre as memórias do Poder Legislativo em sua 15º Legislatura, de 2003, época em que houve a implantação do Espaço Cultural “Deputado Djenal Queiroz” no hall do Palácio Construtor João Alves. Outra obra do kit, escrito por José Augusto Baldock, é uma viagem no tempo, no espaço e nos bastidores dos fatos sociais e políticos que fundamentam a história do povo itabaianense, como bem descreveu o professor aposentado em Literatura pela UFS, José Costa Almeida.

Alese mantém programação do Bicentenário pela internet

A programação da Assembleia Legislativa em comemoração aos 200 anos de Sergipe entra em sua 6º edição, pela terceira vez de forma online. Transmitido pela TV Alese (canal 5.2) e no Youtube (canal TV Alese), as inscrições ainda estão abertas para a webinar sobre “Textos Pioneiros para compreender a formação de Sergipe”, que será apresentada pelo Professor da UFS Antônio Lindvaldo Souza.

Os eventos online promovem uma grande reflexão pelo fortalecimento da identidade sergipana e, ao mesmo tempo, celebra o marco do dia 8 de julho de 1820, importante na história do estado, de Independência de Sergipe.Texto e foto por Fernanda Queiroz (Ascom/Elese)