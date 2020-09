Com restrições, Japoatã anuncia medidas de flexibilização do comércio

A Prefeitura de Japoatã publicou, na última quinta-feira (10), um decreto estabelecendo novas regras para a flexibilização de algumas atividades econômicas no minicípio. O novo decreto autoriza o funcionamento de academias e clubes esportivos e sociais do município sem restrição de horário, observada a capacidade de 75% de cada estabelecimento, sendo permitido apenas o acesso de pessoas utilizando máscaras e mantendo o distanciamento.

Ainda segundo o decreto, os feirantes de outros municípios poderão voltar a comercializar seus produtos essenciais e não-essenciais na feira livre de Japoatã a partir do dia 28 de setembro. Porém, caso haja um aumento considerável no número de pessoas infectadas com a Covid-19 no município, esta fase da abertura poderá ser cancelada.

Os estabelecimentos comerciais do município poderão funcionar desde que sigam as normas do decreto que determinam o controle de acesso e o limitam a uma pessoas por cinco metros quadrados, além de organizarem as filas com distanciamento social e marcações no chão. Os restaurantes e bares do município poderão abrir de quarta a segunda-feira, às 06h a meia noite, fazendo a desinfecção de todas as suas áreas às terças-feiras.

Segundo a Prefeitura Municipal de Japoatã, os eventos públicos e privados com mais de 100 pessoas em ambientes fechados e 250 em ambientes abertos seguem proibidos no município. Além disso, conforme a determinação da Lei Estadual nº 8677/20, continua obrigatório o uso de máscaras de proteção em todos os locais públicos ou privados, sob pena de responsabilização administrativa do infrator com aplicação de multa.

Para ler o Decreto nº 170/2020 na íntegra, clique aqui

TDantas Comunicação

16/09/20 - 06:42:23