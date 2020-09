CONFIANÇA E AVAI FICAM NO EMPATE DE 2 A 2 NA TERCEIRA RODADA DA SÉRIE B

16/09/20 - 06:00:43

A noite desta terça-feira (15/09), também foi de futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Confiança recebeu a equipe do Avaí, na arena Batistão, em Aracaju-SE. O confronto válido pela terceira rodada da competição.

Mesmo jogando fora de casa a equipe catarinense começou melhor e pressionou a desefa azulina nos momentos iniciais. Tanto que aos 11 minutos, o atacante Rildo abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio. O Confiança só reagiu na partida no segundo tempo. Aos dois minutos depois de um cruzamento o zagueiro Rafael Pereira tentou cortar a bola e acabou marcando um gol contra.

Depois do empate a equipe sergipana cresceu no jogo e conseguiu a virada com um gol do meia-atacante Ítalo, aos cinco minutos. Após o gol, o Avaí foi pra cima e depois de um rebote em cobrança de pênalti o meia Valdivia empatou a partida. Final de jogo: Confiança 2×2 Avaí.

Com o resultado a equipe do Confiança soma oito pontos é o 16º colocado da Série B. Na próxima rodada terá pela frente Guarani, às 19h15, na sexta-feira (18), na arena Batistão. O Avaí é o 11º colocado e na próxima rodada enfrenta dentro de casa equipe do Sampaio Corrêa, no domingo (20).

Fonte FSF

Foto: Ge.com