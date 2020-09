CRCSE realiza evento online em comemoração ao dia do Contador

16/09/20 - 12:48:55

O dia do contador é contador é comemorado em 22 de setembro, todos os anos o CRCSE, realiza atividades para a data, devido a pandemia, esse ano, o evento acontecerá, totalmente online e com uma programação especial.

Para abrir a semana, aconteceu, no último dia 15, o Meeting ‘Como empreender em contabilidade’, em parceria com a BSSP Centro educacional, a programação segue com palestras via zoom, canal do CRCSE no Youtube e Instagram da instituição (@crcse).

Dentre as temáticas a serem abordadas estão, LPDG sem trauma, A vida é sempre a melhor escolha, Seminário de Prestação de Contas Eleitorais – em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TER/SE) -, Treinamento sobre ECF, Marketing Contábil e o Cenário da Profissão Contábil Pós-Pandemia.

As inscrições podem ser feitas no site www.crcse.org.br

Seminário Estadual sobre Prestação de Contas Eleitorais – Eleições 2020

Assim como acontece em todos os anos de eleição, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realiza Seminários com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas eleitorais, os eventos acontecem em todos as capitais do país.

Na próxima sexta-feira, 18, das 9h às 12h, o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) e o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) realizarão o Seminário Estadual sobre Prestação de Contas Eleitorais – Eleições 2020.

Durante a webinar serão discutidos assuntos relativos à resoluções, gastos eleitorais e arrecadações, esse ano o evento está dentro da programação da Semana do Contador e as inscrições podem ser feitas através do site, www.crcse.org.br.

Por Ana Paula Machado