DEM e PSD homologam Vino Barreto para disputar a reeleição em Rosário

16/09/20 - 06:30:23

Em convenção realizada no final da tarde e início da noite desta terça-feira, 15, os Partidos Democratas e PSD homologaram o nome do prefeito Vino Barreto(DEM) para disputar a reeleição na Prefeitura de Rosário do Catete, em 15 de novembro.

O candidato a vice-prefeito da coligação ‘Para a Mudança Continuar’, será do PSD, o presidente da Câmara, vereador Manoel Santana Filho, conhecido na cidade por Dedéu. Também foram homologados e apresentados os candidatos a vereador.

Durante o discurso, o prefeito Vino destacou que, apesar da constante queda de receita nesses anos do mandato em relação a 2016, e da Pandemia do Novo Coronavírus, a prioridade foi sempre o Ser Humano, mantendo em dia o salário do servidor e os programas sociais Bolsa PIS e Boa Mesa, além de pagar todos os reajustes do Piso do Magistério.

Ele também lembrou que recebeu a cidade do ex-prefeito, abandonada com lixo nas ruas, hospital fechado, balneário abandonado, escola com energia cortada e merenda estragada, além de dívidas a pagar.

“Mesmo com poucos recursos reabrimos o hospital, entregamos o balneário à população, pavimentamos ruas, valorizamos a Guarda Municipal, efetivamos os agentes de Saúde e implantamos o primeiro banco de alimentos de Sergipe, entre outras realizações”, enumerou Vino Barreto.

Fonte e foto assessoria