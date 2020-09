ELEIÇÕES 2020: MDB DE LAGARTO CONFIRMA SÉRGIO REIS E JOÃO DE SOLINHA

Na tarde desta terça-feira, 15, o MDB de Lagarto homologou a candidatura de Sérgio Reis à Prefeitura do município nas eleições 2020. João de Solinha foi confirmado como vice.

“Agora é oficial! O MDB confirmou minha pré-candidatura a prefeito de Lagarto junto com Joãozinho de Solinha como vice. Iremos disputar essa eleição com um único pensamento: construir uma Lagarto de #UmNovoJeito, garantindo três bases fundamentais: saúde, trabalho e renda mínima para todos”, publicou.

O evento ocorreu de forma presencial, mas com restrições de acesso e seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Sérgio é o líder do agrupamento que tem como objetivo reconstruir Lagarto e torná-la uma cidade mais próspera e produtiva, como já foi um dia.

Em pesquisa recente do Dataform, um dos institutos mais respeitados do nordeste, Sérgio Reis estava na liderança com 31,42% dos votos. A pesquisa foi registrada sob o número SE-08414/2020.

Na convenção, estiveram presentes o governador Belivaldo Chagas, os deputados federais Laércio Oliveira e Fábio Reis, a deputada estadual Goretti Reis, pré-candidatos e filiados.

