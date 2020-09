MDB E DEM HOMOLOGAM CHAPA DE DIÓGENES E KAKÁ NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

16/09/20 - 06:00:08

O auditório do Complexo Empresarial Integrado Governador Marcelo Déda foi o cenário de uma importante definição política em Tobias Barreto: a convenção dos partidos MDB e DEM homologou a chapa de Diógenes Almeida e Kaká Santos à Prefeitura.

Diógenes, que é o atual prefeito, concorre à reeleição pela coligação “O trabalho não pode parar” e foi homenageado por familiares durante o evento, como a deputada estadual Diná Almeida, primeira-dama do município, e a mãe dele, Dona Nanzinha.

“Esse é o início, a largada de um projeto importante, que merece ser reconhecido e ter continuidade”, classificou Diógenes Almeida. Isso porque, de acordo com ele, os povoados receberam obras, assim como a cidade; o secretariado é idôneo, competente; os servidores foram valorizados, etc.

“Fizemos tudo o que pudemos pelo povo de Tobias Barreto”, garante o atual prefeito e pré-candidato. Diógenes destacou também a realização dos concursos públicos e dos avanços na saúde, principalmente nesse momento de pandemia.

Tudo isso, para ele, é importante para pleitear um novo mandato. “Mas não posso fazer isso sozinho, por isso, estou feliz com essa parceria com Kaká Santos, pois é necessário um vice atuante, compondo uma parceria não só política, mas também administrativa”, reitera Diógenes.

Já Kaká Santos, do DEM, ressaltou a trajetória que o levou a ser pré-candidato e o apoio do grupo na definição pelo seu nome. Ex-secretário de Esportes do município, Kaká já foi feirante e comerciante e, agora, participa pela primeira vez da disputa eleitoral.

“É uma possibilidade de ajudar mais e mais a minha terra. Serei sim um vice atuante, sempre ao lado de Diógenes”, afirmou.

Ambos agradeceram a Deus, à família e ao povo de Tobias por todo o apoio. “Vamos à luta”, destacou Diógenes.

