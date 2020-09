Estado abre PSS para contratação temporária de assistentes sociais

16/09/20 - 05:40:58

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) abriu edital para contratação emergencial e temporária de assistentes sociais e psicólogos.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) está sendo conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e o edital de abertura detalha o procedimento para a seleção, por análise de currículo, de cinco profissionais para exercer a função de Assistente Social e dois para o cargo de Psicólogo, além de cadastro de reserva. As inscrições ficarão abertas das 9h desta quinta-feira (17 de setembro) até as 17h da sexta-feira (18), na aba “Concursos” do site www.sead.se.gov.br.

Para concorrer, o candidato precisa ter nível superior na área pretendida e registro no respectivo Conselho de Classe, e não pertencer ao grupo de risco para COVID-19 e outras síndromes gripais de orientação do Ministério da Saúde. A jornada de trabalho terá 30 horas semanais, com remuneração de R$ 1.673,04, e a contratação terá duração de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período. Considerando-se o número de vagas para cada função, são reservadas 20% para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para candidatos afrodescendentes que se autodeclararem na inscrição. A seleção consistirá na avaliação dos títulos submetidos pelo candidato durante o processo de inscrição online.

Os candidatos excedentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser convocados, caso surjam novas vagas para os cargos previstos, durante o prazo de vigência da seleção – que terá validade de um ano, a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Os candidatos deverão acompanhar o andamento do processo seletivo através do site oficial da Secretaria de Estado da Administração (www.sead.se.gov.br). Para se inscrever, o candidato deverá acessar a aba “Concursos” no portal , onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição, bem como o upload da documentação.

Foto: Secretária de Inclusão Social do Estado