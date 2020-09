PRESO HOMEM QUE ABUSOU SEXUALMENTE DE UMA CRIANÇA EM CARIRA

16/09/20 - 07:18:51

A Polícia Civil da cidade de Carira prendeu um homem que abusou sexualmente de uma criança no município. O crime aconteceu no ano de 2017.

De acordo com as investigações, na época do crime, os familiares procuraram a delegacia e relataram o abuso sexual. De imediato, a Polícia Civil instaurou inquérito policial e começou a investigar o caso.

Após coletar as provas do crime, encaminhou o procedimento à Justiça. O suspeito foi condenado a oito de prisão, a qual ocorreu nesta terça-feira, 15, na cidade de Carira. O homem será encaminhado ao sistema prisional onde cumprirá a sua pena.

Fonte e foto SSP