Indicação propõe retorno dos espetáculos circenses no estado de Sergipe

16/09/20 - 13:18:42

Aprovada, por unanimidade, durante a sessão mista desta quarta-feira, dia 16, a Indicação nº 489, que solicita ao Governo de Sergipe a inclusão dos espetáculos circenses, no planejamento de reabertura gradual do estado, respeitando o distanciamento mínimo entre as pessoas e a utilização de máscaras. Na propositura de autoria do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), a solicitação é pertinente uma vez que o estado já está retomando as atividades após um período de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19.

“Solicito que seja elaborado um protocolo para a retomada desses pequenos shows e eventos circenses, para que essas artistas possam voltar a trabalhar, ter sua dignidade restabelecida e trazer alegria por onde passam”, colocou.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese