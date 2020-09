Jayme Matarazzo mostra barriguinha da mulher Luiza Tellechea. Casal espera a chegada do primeiro filho

16/09/20 - 00:28:58

Jayme Matarazzo mostrou a barriguinha da mulher Luiza Tellechea, que está grávida do primeiro filho. O ator compartilhou o clique nesta terça-feira (15) em Porto de Galinhas.

“Fim de papo. Indo embora desse lugar delicioso, mas com um grande sorriso no rosto. Eu, Luiza e Antonio agradecemos o carinho enorme que recebemos de todas as pessoas da região, e agradecemos por cada sorriso que nos foi dado. Mesmo que por baixo de máscaras, cada um deles foi muito importante para nós. Receber carinho e cuidados nesse momento é bom demais.”

Fonte/Foto: globo.com