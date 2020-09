Justiça aceita denúncia de procuradora e Hilda de Gustinho vira ré em processo criminal

16/09/20 - 14:46:26

O desembargador Edson Ulisses de Melo deferiu o pedido de abertura de inquérito policial feito pela Procuradora de Justiça Ana Christina Souza Brandi para investigar a prefeita de Lagarto, Hilda de Gustinho (SOLIDARIEDADE), supostas irregularidades consistentes nos pagamentos de débitos do município.

De acordo com o documento da 11ª Procuradoria de Justiça, Hilda de Gustinho desrespeitou a ordem cronológica, antecipando e invertendo pagamentos sem que indiquem nenhuma vantagem para o município, “cometendo, assim, o crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso XII, do DecretoLei n. 201/67”.

Dessa forma, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acatou a representação criminal contra a prefeita Hilda de Gustinho e será instaurado Inquérito Policial e, consequentemente, procedendo às oitivas dos agentes públicos envolvidos, inclusive de Hilda, que terá que depor, e das respectivas testemunhas.

Agência Lagarto