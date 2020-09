Missa de Sétimo Dia pela alma do professor Walter Marcelo Carvalho será dia 17

Nesta quinta-feira, 17, às 19h, todos amigos, alunos e admiradores do médico e professor Walter Marcelo poderão se reunir em oração de forma virtual

A Missa do Sétimo Dia pela alma do professor Walter Marcelo Oliveira Carvalho acontecerá nesta quinta-feira, 17, às 19h, na Capela da Universidade Tiradentes – Unit -, no campus Farolândia, apenas para seus familiares. A missa será transmitida pelo canal do Youtube da Unit, instituição que este grande ser humano e profissional se dedicou à Educação por mais de 20 anos.

“Esta é nossa singela homenagem a este que foi um homem que foi uma sumidade na nossa área, um dos colegas mais humanos que existiu, ao professor e grande profissional homenageado por diversas turmas. Um profissional íntegro, da maior classe, que infelizmente nos deixou, mas Deus está querendo um bom médico e pediatra lá no céu”, disse o diretor-geral da área da Saúde do Grupo Tiradentes, professor Hesmoney Santa Rosa.

“Sua partida inesperada nos emociona, mas a vontade de Deus é maior que a de todas nós juntos. Desejamos que Deus acolha todos seus familiares e amigos”, expressa a vice-reitora interina da Unit, professora Arleide Barreto.

Para acompanhar a Missa de Sétimo Dia e se unir em oração pela alma do professor Walter Marcelo Oliveira Carvalho, para amenizar a lacuna e saudade deixadas pela sua precoce partida, acesse www.youtube.com/unit_br às 19h desta quinta-feira, 17.

Walter Marcelo Carvalho

Professor exclusivo do curso de Medicina da Universidade Tiradentes, Dr. Walter Marcelo Oliveira Carvalho, não resistiu após lutar por algumas semanas contra complicações da Covid19. Dedicou-se por mais de 20 anos à docência na Unit e foi um dos responsáveis pela implantação do curso de Medicina na instituição.

Alagoano de origem e sergipano de coração, professor Walter Marcelo não apenas era reconhecido pelo seu legado à Saúde Pública, enquanto eterno pesquisador da área, mas pelo ser de luz que sempre foi, dedicando seus conhecimentos ao atendimento do Sistema Único de Saúde para amenizar as dores de diversos pacientes e salvar vidas.

Professor dedicado, mestre amigo e sempre companheiro fiel dessa incessante jornada do conhecimento, Walter Marcelo atualmente era coordenador do Programa de Integração na Estratégia Saúde da Família (PIESF) dos cursos de Medicina da Unit Sergipe e foi o responsável pela implantação do Programa nos demais cursos de Medicina do Grupo Tiradentes.

Walter Marcelo deixa esposa, três filhas, uma neta e uma legião de admiradores, seja da área médica, acadêmica ou mesmo política – já que também emprestou sua competência e primor à sociedade sergipana quando exerceu os cargos de Secretário Municipal de Saúde de Itabaianinha e Secretário-Adjunto da Secretaria de Saúde de Aracaju. Por tamanha dedicação, professor Walter Marcelo teve o reconhecimento de seus serviços prestados à Saúde Pública pela Assembleia Legislativa de Sergipe, em 2016, quando oficializou seu vínculo com nosso estado recebendo o Título de Cidadão Sergipano.

