PC CONCLUI 23 INQUÉRITOS DE FRAUDES DE ENERGIA ELÉTRICA E INDICIA 11 PESSOAS

16/09/20 - 07:28:26

A equipe da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto concluiu, nos últimos dois meses, 23 inquéritos policiais que apuravam fraudes praticadas contra o serviço de energia elétrica prestado no município. Segundo a Polícia Civil, 11 pessoas foram indiciadas por furto qualificado pela fraude ou estelionato. Outros casos estão com autoria indefinida, mas trabalhos pra identificação continuam.

De acordo com as investigações, o crime traz prejuízos ao abastecimento elétrico do país, podendo provocar o repasse parcial dos custos aos demais consumidores, que se utilizam do serviço O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que quando há adulteração no medidor, com a prestação regular do serviço, se trata de estelionatode maneira regular. Estima-se que, nos procedimentos instaurados, os valores considerados a título de recuperação de consumo superam R$ 200 mil.

As investigações contaram com o apoio do Instituto de Criminalística e da Coordenadoria Geral de Perícias, que elaborou os laudos relativos às perícias realizadas nos medidores de energia elétrica das unidades consumidoras em que foram constatadas fraudes que objetivavam a redução do valor final das faturas.

Fonte e foto SSP